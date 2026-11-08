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18 Yaşındaki Yarışmacı Milyoner'de Soruyu Yanlış Okuyunca 1 Milyon TL'yi Kaybetti

18 Yaşındaki Yarışmacı Milyoner'de Soruyu Yanlış Okuyunca 1 Milyon TL'yi Kaybetti

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 10:16
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Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 18 yaşındaki Mertcan Budak, 11 soruyu art arda bilerek 1 milyon TL’lik soruya ulaştı. Son soruda Thomas Edison, Nikola Tesla, Marie Curie ve Albert Einstein’dan hangisinin daha ileri yaşta vefat ettiği soruldu. Soruyu “daha yakın tarihte” diye anlayan Budak, Einstein dedi. Doğru cevap Tesla’ydı ve genç yarışmacı 300 bin TL ile ayrıldı.

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18 yaşına girdiği gün Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran Mertcan Budak, ilk 11 soruyu art arda bildi.

18 yaşına girdiği gün Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran Mertcan Budak, ilk 11 soruyu art arda bildi.

Yarışmaya annesi Semra Hanım'la gelen Mertcan Budak, başvurusunu reşit olduğu gün yaptığını anlattı. Sunuculuğu Cem Öğretir'in üstlendiği programda Budak, ilk barajı hiç joker kullanmadan geçti. Seyirci jokerini 50 bin TL'lik koltuk sorusunda, telefon jokerini ise 100 bin TL'lik Osmanlı padişahları sorusunda kullandı. Hababam Sınıfı Tatilde filmine dair 200 bin TL'lik soruda yarı yarıya jokerine başvurdu.

300 bin TL'lik ikinci baraj sorusunda 'otomatikman' kelimesinin sözlükte yer aldığını bilen Budak, bu doğru cevapla çift cevap jokerini de kazandı.

500 bin TL'lik soruda Türkiye'deki devlet üniversitelerini tek tek saydı.

500 bin TL'lik soruda Türkiye'deki devlet üniversitelerini tek tek saydı.

500 bin TL'lik soru 'Türkiye'de kaç devlet üniversitesi vardır?' oldu. Budak, her ilde en az bir devlet üniversitesi bulunduğunu hatırlatarak 54 ve 81 seçeneklerini eledi. Ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'daki üniversiteleri tek tek saydı ve toplamın 92'yi aşacağını hesapladı.

Çift cevap jokerini kullanan genç yarışmacı, ilk hakkında 129 dedi ve doğru cevabı buldu. Böylece 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırdı.

1 milyon TL'lik soruda "daha ileri yaşta" ifadesi gözden kaçtı, hatası 700 bin TL'ye mal oldu.

1 milyon TL'lik soruda "daha ileri yaşta" ifadesi gözden kaçtı, hatası 700 bin TL'ye mal oldu.

1 milyon TL'ye geldiğinde ekrana gelen soru şuydu: 'Hangisi diğerlerinden daha ileri yaşta vefat etmiştir?' Şıklarda Thomas Edison, Nikola Tesla, Marie Curie ve Albert Einstein vardı. Joker hakkı kalmayan Budak, bilim insanlarının yaşadığı dönemleri, İkinci Dünya Savaşı'nı ve çalışmalarını karşılaştırarak uzun süre düşündü.

Sonunda D şıkkı Albert Einstein'da karar kıldı. Ancak doğru cevap B şıkkı Nikola Tesla'ydı. Tesla 86 yaşında, Edison 84 yaşında, Einstein 76 yaşında, Marie Curie ise 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Meğer Budak soruyu 'daha yakın bir tarihte vefat eden' olarak anlamış. Cem Öğretir'in sorudaki 'daha ileri yaşta' ifadesini hatırlatmasıyla hatasını fark eden genç yarışmacı, 'Aaa! Gittik diyoruz, vallahi gittik!' diyerek tepki gösterdi.

Mertcan Budak, ikinci baraj sayesinde yarışmadan 300 bin TL ile ayrıldı. Çekilmeyi seçseydi 500 bin TL'yi cebine koyabilecekti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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