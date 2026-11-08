18 Yaşındaki Yarışmacı Milyoner'de Soruyu Yanlış Okuyunca 1 Milyon TL'yi Kaybetti
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Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 18 yaşındaki Mertcan Budak, 11 soruyu art arda bilerek 1 milyon TL’lik soruya ulaştı. Son soruda Thomas Edison, Nikola Tesla, Marie Curie ve Albert Einstein’dan hangisinin daha ileri yaşta vefat ettiği soruldu. Soruyu “daha yakın tarihte” diye anlayan Budak, Einstein dedi. Doğru cevap Tesla’ydı ve genç yarışmacı 300 bin TL ile ayrıldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
18 yaşına girdiği gün Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran Mertcan Budak, ilk 11 soruyu art arda bildi.
500 bin TL'lik soruda Türkiye'deki devlet üniversitelerini tek tek saydı.
1 milyon TL'lik soruda "daha ileri yaşta" ifadesi gözden kaçtı, hatası 700 bin TL'ye mal oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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