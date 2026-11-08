18 Yaşındaki Yarışmacı Milyoner'de Soruyu Yanlış Okuyunca 1 Milyon TL'yi Kaybetti

Yarışmaya annesi Semra Hanım'la gelen Mertcan Budak, başvurusunu reşit olduğu gün yaptığını anlattı. Sunuculuğu Cem Öğretir'in üstlendiği programda Budak, ilk barajı hiç joker kullanmadan geçti. Seyirci jokerini 50 bin TL'lik koltuk sorusunda, telefon jokerini ise 100 bin TL'lik Osmanlı padişahları sorusunda kullandı. Hababam Sınıfı Tatilde filmine dair 200 bin TL'lik soruda yarı yarıya jokerine başvurdu.

300 bin TL'lik ikinci baraj sorusunda 'otomatikman' kelimesinin sözlükte yer aldığını bilen Budak, bu doğru cevapla çift cevap jokerini de kazandı.