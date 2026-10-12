Dev Banka Gümüş İçin Yeni Senaryoyu Masaya Koydu
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Gümüş fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken iki küresel yatırım bankasından gelen değerlendirmeler piyasanın gündemine oturdu. İsviçreli dev banka UBS, ons gümüş için yaklaşık yüzde 31'lik bir yükseliş senaryosunu masaya koydu. Goldman Sachs ise satış baskısının henüz bitmediği uyarısında bulundu.
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Dev banka UBS, gümüş için yeni senaryoyu masaya koydu.
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Goldman Sachs: Bir haftada 1,6 milyar dolarlık spekülatif satış yaşandı.
Gümüşü bugün baskılayan dolar, yarın yükselişin anahtarı olabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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