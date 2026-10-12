article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dev Banka Gümüş İçin Yeni Senaryoyu Masaya Koydu

Dev Banka Gümüş İçin Yeni Senaryoyu Masaya Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gümüş fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken iki küresel yatırım bankasından gelen değerlendirmeler piyasanın gündemine oturdu. İsviçreli dev banka UBS, ons gümüş için yaklaşık yüzde 31'lik bir yükseliş senaryosunu masaya koydu. Goldman Sachs ise satış baskısının henüz bitmediği uyarısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev banka UBS, gümüş için yeni senaryoyu masaya koydu.

Dev banka UBS, gümüş için yeni senaryoyu masaya koydu.

Cuma gününü yüzde 2,2'lik primle 60,83 dolardan kapatan ons gümüş, pazartesi sabahı da alıcılı seyrini sürdürerek 61 dolar sınırına dayandı. İç piyasada gram gümüş 97 liraya yaklaştı. Yine de son günlerdeki toparlanmanın kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

UBS, gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara çıkabileceğini hesaplıyor. Bankanın 80 dolarlık hedefi, cuma kapanışındaki 60,83 dolarlık seviyeye göre yaklaşık yüzde 31,5'lik bir artış potansiyeline karşılık geliyor.

UBS'ye göre bu senaryoyu destekleyebilecek başlıca etkenler, altın fiyatlarında beklenen olası yükseliş ve fiziki gümüş piyasasındaki arz sıkışıklığı. Doların zayıflaması ve reel faizlerin gerilemesi de bu tabloya eklenirse gümüş için çok daha elverişli bir ortam oluşabilir.

Goldman Sachs: Bir haftada 1,6 milyar dolarlık spekülatif satış yaşandı.

Goldman Sachs: Bir haftada 1,6 milyar dolarlık spekülatif satış yaşandı.

Madalyonun diğer yüzünde Goldman Sachs çok daha temkinli bir duruş sergiliyor. ABD merkezli banka, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların gümüş üzerindeki baskısının sürdüğünü, yatırımcıların satış eğiliminin de henüz sona ermediğini vurguluyor.

Banka verilerine göre 22-29 Eylül arasında gümüş piyasasında net 1,6 milyar dolarlık spekülatif satış gerçekleşti. Bu tutarın yarısı mevcut yükseliş pozisyonlarının kapatılmasından, kalan yarısı ise yeni açılan düşüş pozisyonlarından geldi.

ABD'deki yüksek reel faiz ortamı, yatırımcıları faiz getirisi sunan varlıklara yönlendiriyor. Faiz getirisi olmayan gümüş bu nedenle cazibesini kaybediyor. Güçlü dolar ise gümüşü başka para birimleriyle alım yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Gümüşü bugün baskılayan dolar, yarın yükselişin anahtarı olabilir.

Gümüşü bugün baskılayan dolar, yarın yükselişin anahtarı olabilir.

Goldman Sachs, doların son dönemdeki yükselişinin duraksayabileceği görüşünde. Doların zayıflaması, gümüş üzerindeki baskıyı hafifletebilecek en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Yani bugün fiyatları aşağı çeken etken, ilerleyen dönemde yükselişin kapısını aralayabilir.

Sanayi cephesinden de dikkat çeken sinyaller geliyor. Gümüşün yoğun olarak kullanıldığı veri merkezi ve güneş enerjisi sektörlerine ait, Goldman Sachs'ın takip ettiği hisse sepetleri 29 Eylül-7 Ekim döneminde sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 2,4 değer kazandı. Banka, bu artışın doğrudan gümüş talebinde bir yükseliş anlamına gelmediğinin de altını çiziyor.

UBS'nin 80 dolarlık hedefinin gerçekleşmesi için yatırımcı talebinin yeniden güç kazanması gerekiyor. Goldman Sachs ise satış baskısının tamamen ortadan kalktığına dair henüz net bir işaret görmüyor. Bu nedenle gümüşte yükseliş potansiyeli kadar kısa vadeli riskler de masada duruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın