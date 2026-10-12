Dev Banka Gümüş İçin Yeni Senaryoyu Masaya Koydu

Cuma gününü yüzde 2,2'lik primle 60,83 dolardan kapatan ons gümüş, pazartesi sabahı da alıcılı seyrini sürdürerek 61 dolar sınırına dayandı. İç piyasada gram gümüş 97 liraya yaklaştı. Yine de son günlerdeki toparlanmanın kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

UBS, gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara çıkabileceğini hesaplıyor. Bankanın 80 dolarlık hedefi, cuma kapanışındaki 60,83 dolarlık seviyeye göre yaklaşık yüzde 31,5'lik bir artış potansiyeline karşılık geliyor.

UBS'ye göre bu senaryoyu destekleyebilecek başlıca etkenler, altın fiyatlarında beklenen olası yükseliş ve fiziki gümüş piyasasındaki arz sıkışıklığı. Doların zayıflaması ve reel faizlerin gerilemesi de bu tabloya eklenirse gümüş için çok daha elverişli bir ortam oluşabilir.