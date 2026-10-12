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Çin Dolardan Kaçıp Altına Koştu: 158,8 Milyar Dolarlık Altın Aldı

Çin Dolardan Kaçıp Altına Koştu: 158,8 Milyar Dolarlık Altın Aldı

Çin Merkez Bankası Dolar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 17:31
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Altın fiyatlarının yönü tüm dünyada merak edilirken gözler bir kez daha Çin'e çevrildi. CNBC-e'nin aktardığı habere göre Çin Halk Bankası (PBOC) ve Çinli yatırımcılar, küresel piyasalarda eşine az rastlanır bir altın alımına imza atıyor. Merkez bankası rezervlerini aralıksız büyütürken hane halkı da birikimini fiziki altına taşıyor. Bu iki yönlü talebin, kıymetli metalin fiyatı için güçlü bir taban oluşturduğu belirtiliyor.

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Çin, ABD tahvillerindeki payını 18 yılın dibine çekti, kasasındaki altını 2 bin 387 tonun üzerine çıkardı.

Çin, ABD tahvillerindeki payını 18 yılın dibine çekti, kasasındaki altını 2 bin 387 tonun üzerine çıkardı.

Pekin yönetiminin bu hamlesinin arkasında, küresel finans sistemindeki dolar bağımlılığını azaltma ve döviz rezervlerini çeşitlendirme hedefi yatıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurması, jeopolitik gerilimin tırmandığı dönemlerde yurt dışında tutulan rezervlerin ne kadar kırılgan olabileceğini açıkça gösterdi.

Çin de bu tabloya kayıtsız kalmadı. Ülkenin ABD Hazine tahvillerindeki payı temmuz ayında 618 milyar dolara gerileyerek son 18 yılın en düşük seviyesine indi. Aynı dönemde Çin Halk Bankası, kasasındaki altını düzenli olarak artırmayı sürdürdü.

Verilere göre banka, son 3 yıla yakın sürenin en yüksek aylık alımlarından birini gerçekleştirerek resmi altın rezervini 2 bin 387 tonun üzerine taşıdı. Yine de Çin'in elindeki stok, ABD'nin toplam altın rezervinin hâlâ üçte birinin altında kalıyor.

Çin 2026'nın ilk 8 ayında 1.000 tondan fazla altın ithal etti, faturası 158,8 milyar dolar oldu.

Çin 2026'nın ilk 8 ayında 1.000 tondan fazla altın ithal etti, faturası 158,8 milyar dolar oldu.

Altına yönelen yalnızca merkez bankası değil. Çinli bireysel ve kurumsal yatırımcılar için de altın, bu dönemde neredeyse tek cazip yatırım aracına dönüşmüş durumda. Ekonomideki durgunluk, konut sektöründe süren kriz ve hisse senedi piyasalarındaki değer kayıpları, hane halkını fiziki altına yöneltti.

Yerel tahvil ve banka mevduatı getirilerinin düşmesi, Çin'de altın tutmanın fırsat maliyetini Batı piyasalarına kıyasla oldukça aşağı çekti. Gümrük verileri de bu iştahı rakamlarla ortaya koyuyor: Çin, 2026'nın ilk 8 ayında 158,8 milyar dolar harcayarak 1.000 tonun üzerinde altın ithal etti. Bu miktar, şimdiden bir önceki yılın toplam ithalatını hem tutar hem de tonaj bazında geride bıraktı.

Fed'in sıkı politikasına rağmen Çin talebi, altındaki derin düşüşlerin önüne set çekiyor.

Fed'in sıkı politikasına rağmen Çin talebi, altındaki derin düşüşlerin önüne set çekiyor.

Normal şartlarda ABD'de yüksek seyreden tahvil getirileri ve Federal Reserve'ün sıkı para politikası, faiz getirisi olmayan kıymetli metalleri baskı altına alır. Ancak Çin kaynaklı devasa fiziki talep ve merkez bankalarının fiyata bakmadan sürdürdüğü uzun vadeli alımlar, ons altında yaşanabilecek daha sert düşüşlerin önünü kesiyor.

Piyasa uzmanları, eylüldeki düzeltmelere rağmen altının orta ve uzun vadeli yükseliş trendini koruyacağı görüşünde. Bu beklentide Çin'de kış sezonunda güçlenen talep ve süreklilik gösteren alımlar belirleyici rol oynuyor.

Analistlere göre bu talebin yavaşlaması için ya Çin gayrimenkul piyasasına güvenin tam anlamıyla geri dönmesi ya da jeopolitik risklerin belirgin şekilde azalması gerekiyor. Mevcut küresel ve yerel koşullar düşünüldüğünde ise bu ihtimal kısa vadede oldukça zayıf görünüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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