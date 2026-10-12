Çin Dolardan Kaçıp Altına Koştu: 158,8 Milyar Dolarlık Altın Aldı
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Altın fiyatlarının yönü tüm dünyada merak edilirken gözler bir kez daha Çin'e çevrildi. CNBC-e'nin aktardığı habere göre Çin Halk Bankası (PBOC) ve Çinli yatırımcılar, küresel piyasalarda eşine az rastlanır bir altın alımına imza atıyor. Merkez bankası rezervlerini aralıksız büyütürken hane halkı da birikimini fiziki altına taşıyor. Bu iki yönlü talebin, kıymetli metalin fiyatı için güçlü bir taban oluşturduğu belirtiliyor.
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Çin, ABD tahvillerindeki payını 18 yılın dibine çekti, kasasındaki altını 2 bin 387 tonun üzerine çıkardı.
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Çin 2026'nın ilk 8 ayında 1.000 tondan fazla altın ithal etti, faturası 158,8 milyar dolar oldu.
Fed'in sıkı politikasına rağmen Çin talebi, altındaki derin düşüşlerin önüne set çekiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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