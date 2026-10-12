Çin Dolardan Kaçıp Altına Koştu: 158,8 Milyar Dolarlık Altın Aldı

Altına yönelen yalnızca merkez bankası değil. Çinli bireysel ve kurumsal yatırımcılar için de altın, bu dönemde neredeyse tek cazip yatırım aracına dönüşmüş durumda. Ekonomideki durgunluk, konut sektöründe süren kriz ve hisse senedi piyasalarındaki değer kayıpları, hane halkını fiziki altına yöneltti.

Yerel tahvil ve banka mevduatı getirilerinin düşmesi, Çin'de altın tutmanın fırsat maliyetini Batı piyasalarına kıyasla oldukça aşağı çekti. Gümrük verileri de bu iştahı rakamlarla ortaya koyuyor: Çin, 2026'nın ilk 8 ayında 158,8 milyar dolar harcayarak 1.000 tonun üzerinde altın ithal etti. Bu miktar, şimdiden bir önceki yılın toplam ithalatını hem tutar hem de tonaj bazında geride bıraktı.