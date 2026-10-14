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Sürpriz Veri Açıklandı, Altın Fiyatlarını Sert Vurdu

Sürpriz Veri Açıklandı, Altın Fiyatlarını Sert Vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Enflasyon Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 16:19
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Piyasaların gün boyu nefesini tuttuğu ABD eylül ayı enflasyon verisi TSİ 15.30'da açıklandı. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,7 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Rakamın ekranlara düşmesiyle birlikte altın ve gümüş hızla değer kaybederken dolar endeksi yükselişe geçti.

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Sürpriz veri açıklandı.

Sürpriz veri açıklandı.

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Türkiye saatiyle 15.30'da duyurulan veriye göre yıllık enflasyon da ağustostaki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,7'ye çıktı. Wall Street Journal'ın 14 bankanın tahminlerini derlediği ankette aylık artışın yüzde 0,6 olacağı öngörülüyordu, yıllık rakam için beklenti ise yüzde 3,6'ydı.

Asıl sürpriz, gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyondan geldi. Ekonomistler çekirdek TÜFE'deki aylık artışın ağustostaki yüzde 0,29'dan yüzde 0,22'ye yavaşlamasını bekliyordu. Bankaların tahminleri Deutsche Bank'ın yüzde 0,16'sı ile Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley'nin yüzde 0,24'ü arasında değişiyordu. Gerçekleşen rakam ise yüzde 0,3 oldu.

Yıllık çekirdek enflasyonda da tablo farklı değildi. Yüzde 2,4'te sabit kalması beklenen oran yüzde 2,6'ya yükseldi. Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yarısı yüzde 2,5'lik bir okuma bekliyordu; yani en kötümser tahminler bile açıklanan verinin gerisinde kaldı.

Beklenen veriler altın fiyatlarını vurdu.

Beklenen veriler altın fiyatlarını vurdu.

Beklentinin üzerinde gelen enflasyon, değerli metallerde satış dalgasını tetikledi. Veri öncesinde ons başına 4.148 dolar civarında işlem gören spot altın, açıklamanın ardından 4.083 dolara kadar indi. Onstaki yaklaşık 65 dolarlık kayıp iç piyasaya da hızla yansıdı: 6.587 lira seviyesindeki gram altın 6.478 liraya geriledi. Böylece gram altın kısa sürede 109 lira değer kaybetti.

Gümüş ne kadar?

Gümüşte de benzer bir tablo görüldü. Veri öncesinde 58,65 dolardan alıcı bulan ons gümüş 57,49 dolara düştü. Dolar endeksi ise 102,224 seviyesinden 102,717'ye yükseldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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