Sürpriz Veri Açıklandı, Altın Fiyatlarını Sert Vurdu

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Türkiye saatiyle 15.30'da duyurulan veriye göre yıllık enflasyon da ağustostaki yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,7'ye çıktı. Wall Street Journal'ın 14 bankanın tahminlerini derlediği ankette aylık artışın yüzde 0,6 olacağı öngörülüyordu, yıllık rakam için beklenti ise yüzde 3,6'ydı.

Asıl sürpriz, gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyondan geldi. Ekonomistler çekirdek TÜFE'deki aylık artışın ağustostaki yüzde 0,29'dan yüzde 0,22'ye yavaşlamasını bekliyordu. Bankaların tahminleri Deutsche Bank'ın yüzde 0,16'sı ile Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley'nin yüzde 0,24'ü arasında değişiyordu. Gerçekleşen rakam ise yüzde 0,3 oldu.

Yıllık çekirdek enflasyonda da tablo farklı değildi. Yüzde 2,4'te sabit kalması beklenen oran yüzde 2,6'ya yükseldi. Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık yarısı yüzde 2,5'lik bir okuma bekliyordu; yani en kötümser tahminler bile açıklanan verinin gerisinde kaldı.