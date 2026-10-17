Altında Aralık Alarmı: Uzmanlar Düşüş İçin Uyardı

ABD'de üretici fiyatları eylülde son 4,5 yılın en sert artışını kaydetti. Bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonu da fiyat artışlarının hız kazandığını göstermişti. Art arda gelen bu veriler, Fed'in sıkı para politikasından kolay kolay vazgeçmeyeceği görüşünü güçlendirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisinin gücüne dair olumlu değerlendirmeler yapsa da faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermedi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee son enflasyon verilerini yorumlarken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack daha sert bir mesaj verdi. Hammack'a göre enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma görülürse daha agresif faiz artışları gündeme gelebilir.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faizi sabit bırakmasını bekliyor. Aralık toplantısında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getirdiği için bu beklenti fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.