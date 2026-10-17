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Altında Aralık Alarmı: Uzmanlar Düşüş İçin Uyardı

Altında Aralık Alarmı: Uzmanlar Düşüş İçin Uyardı

Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 09:07
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Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü enflasyon verileri ve Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisiyle haftayı ekside kapattı. Ons altın cuma günü 4 bin 165 dolara gerilerken haftalık kayıp yüzde 0,7'yi buldu. Piyasalar aralıkta faiz artırımı ihtimalini yüzde 90 olarak fiyatlarken uzmanlardan yılın geri kalanı için dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Altında haftalık kayıp yüzde 0,7 oldu.

Altında haftalık kayıp yüzde 0,7 oldu.

Spot altın, cuma günü TSİ 21.07 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 165,12 dolara indi. Böylece değerli metal haftayı yüzde 0,7 kayıpla tamamladı. ABD'de aralık teslimatlı altın vadeli kontratları ise günü yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 181,10 dolardan kapattı.

Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme altına destek verse de petrol fiyatlarındaki yükseliş bu desteği sınırlı tuttu. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon kaygılarını yeniden alevlendirdi, gözler bir kez daha Fed'e çevrildi.

İç piyasada ise gram altın hafta sonu öncesinde 6.633 lira civarında yatay bir görünüm sergiledi.

Altında 'aralık' uyarısı.

Altında 'aralık' uyarısı.

ABD'de üretici fiyatları eylülde son 4,5 yılın en sert artışını kaydetti. Bir gün önce açıklanan tüketici enflasyonu da fiyat artışlarının hız kazandığını göstermişti. Art arda gelen bu veriler, Fed'in sıkı para politikasından kolay kolay vazgeçmeyeceği görüşünü güçlendirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, ABD ekonomisinin gücüne dair olumlu değerlendirmeler yapsa da faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermedi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee son enflasyon verilerini yorumlarken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack daha sert bir mesaj verdi. Hammack'a göre enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma görülürse daha agresif faiz artışları gündeme gelebilir.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faizi sabit bırakmasını bekliyor. Aralık toplantısında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getirdiği için bu beklenti fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Uzmanlarda uyarı: Altın yılın geri kalanında düşüşe geçebilir.

Uzmanlarda uyarı: Altın yılın geri kalanında düşüşe geçebilir.

TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altının belirli bir fiyat aralığında hareket ettiğini ve bu aralığın alt sınırındaki destek seviyesine yaklaştığını söyledi. Melek, Fed'in atacağı adımlara dair belirsizliğin fiyatlamada belirleyici olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Capital Economics Emtia Ekonomisti Hamad Hussain ise daha net bir senaryo çizdi. Hussain'e göre Fed faiz artırımlarını sürdürür ve yapay zeka sektörünün geleceğine ilişkin endişeler geçici kalırsa altın fiyatları yılın geri kalanında düşüş gösterebilir.

Fiyatlardaki geri çekilme bazı piyasalarda alım fırsatı olarak görüldü. Hindistan'da altın, üç aydan uzun bir aranın ardından ilk kez primli işlem gördü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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