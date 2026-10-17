Altında Aralık Alarmı: Uzmanlar Düşüş İçin Uyardı
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Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü enflasyon verileri ve Fed'in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisiyle haftayı ekside kapattı. Ons altın cuma günü 4 bin 165 dolara gerilerken haftalık kayıp yüzde 0,7'yi buldu. Piyasalar aralıkta faiz artırımı ihtimalini yüzde 90 olarak fiyatlarken uzmanlardan yılın geri kalanı için dikkat çeken bir uyarı geldi.
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Altında haftalık kayıp yüzde 0,7 oldu.
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Altında 'aralık' uyarısı.
Uzmanlarda uyarı: Altın yılın geri kalanında düşüşe geçebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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