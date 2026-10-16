Süper Zenginlerin Yeni Gözdesi Altın Değil: Neye Yatırım Yaptıkları Ortaya Çıktı

Ankete katılan aile ofislerinin her biri en az 250 milyon dolarlık yatırılabilir servet yönetiyor. Katılımcıların yaklaşık yarısında bu tutar 1 milyar doların üzerinde. Yani araştırma, dünyanın en tepesindeki servet sahiplerinin paralarını nereye yönlendirdiğine dair oldukça net bir tablo çiziyor.

Sonuçlara bakıldığında aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisinin artık geleneksel portföylerin dışında kalan varlıklara yatırım yaptığı görülüyor. Bir önceki yıl bu oran bunun neredeyse yarısı seviyesindeydi. Talebin en çok arttığı alanlar lüks saatler, mücevherler, sanat eserleri, değerli içkiler, spor kulüpleri ve müzik hakları.

Bu yönelişin arkasında belirgin bir kaygı yatıyor. Katılımcılar önümüzdeki beş yılın en büyük ekonomik riskleri olarak enflasyonu ve merkez bankalarının olası politika hatalarını gösteriyor. BNY Wealth Uluslararası Piyasalar ve Aile Ofisleri Başkanı Chuck Long'a göre spor ve medya hakları gibi düzenli gelir üreten lüks varlıklar, fiyatları esnek biçimde ayarlanabildiği için enflasyona karşı koruma sağlayabiliyor.