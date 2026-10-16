article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Süper Zenginlerin Yeni Gözdesi Altın Değil: Neye Yatırım Yaptıkları Ortaya Çıktı

Süper Zenginlerin Yeni Gözdesi Altın Değil: Neye Yatırım Yaptıkları Ortaya Çıktı

Enflasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.10.2026 - 20:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Enflasyon ve piyasalardaki belirsizlik, dünyanın en varlıklı ailelerinin yatırım alışkanlıklarını değiştiriyor. BNY Wealth'in 290 aile ofisiyle yaptığı ankete göre süper zenginler artık hisse senedi, gayrimenkul ve altının yanına lüks saatleri, sanat eserlerini ve hatta spor kulüplerini ekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aile ofislerinin üçte ikisi klasik portföyün dışına çıktı, oran bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Aile ofislerinin üçte ikisi klasik portföyün dışına çıktı, oran bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Ankete katılan aile ofislerinin her biri en az 250 milyon dolarlık yatırılabilir servet yönetiyor. Katılımcıların yaklaşık yarısında bu tutar 1 milyar doların üzerinde. Yani araştırma, dünyanın en tepesindeki servet sahiplerinin paralarını nereye yönlendirdiğine dair oldukça net bir tablo çiziyor.

Sonuçlara bakıldığında aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisinin artık geleneksel portföylerin dışında kalan varlıklara yatırım yaptığı görülüyor. Bir önceki yıl bu oran bunun neredeyse yarısı seviyesindeydi. Talebin en çok arttığı alanlar lüks saatler, mücevherler, sanat eserleri, değerli içkiler, spor kulüpleri ve müzik hakları.

Bu yönelişin arkasında belirgin bir kaygı yatıyor. Katılımcılar önümüzdeki beş yılın en büyük ekonomik riskleri olarak enflasyonu ve merkez bankalarının olası politika hatalarını gösteriyor. BNY Wealth Uluslararası Piyasalar ve Aile Ofisleri Başkanı Chuck Long'a göre spor ve medya hakları gibi düzenli gelir üreten lüks varlıklar, fiyatları esnek biçimde ayarlanabildiği için enflasyona karşı koruma sağlayabiliyor.

Patek Philippe yüzde 12,1, Rolex yüzde 4,6 değer kazandı; şarapta ise düşüş sürüyor.

Patek Philippe yüzde 12,1, Rolex yüzde 4,6 değer kazandı; şarapta ise düşüş sürüyor.

Piyasa verileri de bu tercihi destekliyor. Lüks saatler 2025 yılında ortalama yüzde 5,1 değer kazandı. İkinci el piyasasında Patek Philippe modelleri yüzde 12,1 ile en çok prim yapan marka olurken Rolex'teki artış yüzde 4,6'da kaldı.

Sanat piyasasında da hareketlilik dikkat çekiyor. Müzayede satışları 2025'te yüzde 11 arttı. Sotheby's'in 2026'nın ilk yarısındaki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 yükselerek 4,4 milyar dolara ulaştı. Gustav Klimt'in 'Bildnis Elisabeth Lederer' adlı portresi kasım ayında Sotheby's'te 236,4 milyon dolara alıcı buldu.

Her lüks kalem aynı performansı göstermedi. Kaliteli şarap fiyatları 2025'te yüzde 2,5 geriledi ve 2022'deki zirvesinin yaklaşık yüzde 25 altına indi. Bu düşüşte ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin talebi baskılaması etkili oldu. Lüks koleksiyon ürünlerini izleyen Knight Frank Lüks Yatırım Endeksi ise geçen yılı yalnızca yüzde 0,4'lük kayıpla kapattı.

Sanat eseri enflasyona karşı kalkan mı? Araştırmalar farklı sonuçlar veriyor.

Sanat eseri enflasyona karşı kalkan mı? Araştırmalar farklı sonuçlar veriyor.

Lüks varlıkların gerçekten enflasyondan koruyup korumadığı konusunda ise net bir uzlaşı yok. Duke Üniversitesi ve Man Group'un 2021'de yayımladığı çalışma, ABD'deki sekiz yüksek enflasyon döneminde sanat eserlerinin enflasyonun yılda yaklaşık yüzde 7, şarabın yüzde 5, pulların ise yüzde 9 üzerinde getiri sağladığını ortaya koydu.

Applied Economics dergisinde 2025'te yayımlanan bir araştırma daha temkinli bir sonuca ulaştı: Sanat eserleri Fransa'da enflasyona karşı koruma sağlarken ABD ve İngiltere'de aynı etkiyi göstermedi. Credit Suisse ile Deloitte Private'ın raporunda da lüks saatlerin, Chanel çantaların ve geleneksel Çin sanat eserlerinin yüksek enflasyon dönemlerinde daha güçlü performans sergilediği belirtildi.

Meselenin bir de statü boyutu var. Ekonomist Benjamin Mandel'in çalışmaları, sanatın sahibine estetik değerin yanında ekonomik gücünü sergileme imkânı da sunduğunu vurguluyor. Bu 'gösterişçi tüketim' etkisi, nadir koleksiyon parçalarını bir tür servet göstergesine dönüştürüyor. Öte yandan zengin aileler fiziksel varlıklara yönelirken teknolojiyi de ihmal etmiyor: Ankete katılanların yüzde 68'i yapay zekâyı üst üste üçüncü kez önümüzdeki beş yılın en cazip yatırım teması olarak gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın