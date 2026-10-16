Süper Zenginlerin Yeni Gözdesi Altın Değil: Neye Yatırım Yaptıkları Ortaya Çıktı
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Enflasyon ve piyasalardaki belirsizlik, dünyanın en varlıklı ailelerinin yatırım alışkanlıklarını değiştiriyor. BNY Wealth'in 290 aile ofisiyle yaptığı ankete göre süper zenginler artık hisse senedi, gayrimenkul ve altının yanına lüks saatleri, sanat eserlerini ve hatta spor kulüplerini ekliyor.
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Aile ofislerinin üçte ikisi klasik portföyün dışına çıktı, oran bir yılda neredeyse ikiye katlandı.
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Patek Philippe yüzde 12,1, Rolex yüzde 4,6 değer kazandı; şarapta ise düşüş sürüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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