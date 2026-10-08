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Ekonomi
Eylül'de En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Eylül'de En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 15:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait yatırım araçlarının reel getiri verilerini açıkladı. Borsa ve altın yatırımcısı kaybederken en çok kazandıran yatırım aracı da açıklandı. Eylül ayının en çok kazandıran yatırımı hangisi oldu?

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Eylül ayının kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Eylül ayının kazandıran yatırım aracı belli oldu.

TÜİK'in yayımladığı Yatırım Araçlarının Reel Getirisi verilerine göre eylül ayında en yüksek getiriyi DİBS sağladı. Yİ-ÜFE'ye göre arındırılmış getiri yüzde 1,18 olurken, TÜFE'ye göre bu oran yüzde 1,40 oldu.

DİBS'in ardından brüt mevduat faizi geldi. Mevduatın reel getirisi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,96, TÜFE'ye göre yüzde 1,19 olarak hesaplandı. Yani aylık bazda yalnızca bu iki araç yatırımcısını enflasyon karşısında kazandırdı.

Kaybettirenler listesinin başında borsa yer aldı. BIST 100, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 6,01, TÜFE'ye göre yüzde 5,79 reel değer kaybetti. Külçe altın yüzde 2,24 (Yİ-ÜFE) ve yüzde 2,02 (TÜFE) geriledi. Avro'daki kayıp yüzde 1,12 ve yüzde 0,89 olurken, Amerikan dolarında yüzde 0,44 ve yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.

Altın 6 ayda yüzde 16,99 reel kayıp verdi ama 12 aylık getiride zirveye çıktı.

Altın 6 ayda yüzde 16,99 reel kayıp verdi ama 12 aylık getiride zirveye çıktı.

Verilerin en dikkat çekici yanı, farklı vadelerde değişen tablo. Son altı ayda en çok kazandıran araç yüzde 1,60 reel getiriyle (Yİ-ÜFE) mevduat faizi olurken, külçe altın aynı dönemde yüzde 16,99 reel değer kaybetti.

Tablo bir yıllık vadede tersine döndü. TÜİK verilerine göre son 12 ayda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti: Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 7,25, TÜFE'ye göre yüzde 5,30.

Altını DİBS yüzde 5,85 (TÜFE'ye göre yüzde 3,93) ve mevduat faizi yüzde 2,17 (TÜFE'ye göre yüzde 0,32) ile izledi. Döviz ve borsa ise yıllık bazda kaybettirdi. Yİ-ÜFE'ye göre dolar yüzde 7,58, avro yüzde 9,33, BIST 100 yüzde 2,80 reel değer yitirdi. TÜFE'ye göre kayıplar dolarda yüzde 9,26, avroda yüzde 10,97, borsada yüzde 4,56 oldu.

Reel getiri, bir yatırımın nominal kazancından enflasyonun düşülmesiyle bulunuyor. TÜİK bu hesabı hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile yapıyor. Bir aracın kâğıt üzerinde yükselmesi, alım gücünü koruduğu anlamına gelmiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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