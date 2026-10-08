Eylül'de En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

TÜİK'in yayımladığı Yatırım Araçlarının Reel Getirisi verilerine göre eylül ayında en yüksek getiriyi DİBS sağladı. Yİ-ÜFE'ye göre arındırılmış getiri yüzde 1,18 olurken, TÜFE'ye göre bu oran yüzde 1,40 oldu.

DİBS'in ardından brüt mevduat faizi geldi. Mevduatın reel getirisi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 0,96, TÜFE'ye göre yüzde 1,19 olarak hesaplandı. Yani aylık bazda yalnızca bu iki araç yatırımcısını enflasyon karşısında kazandırdı.

Kaybettirenler listesinin başında borsa yer aldı. BIST 100, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 6,01, TÜFE'ye göre yüzde 5,79 reel değer kaybetti. Külçe altın yüzde 2,24 (Yİ-ÜFE) ve yüzde 2,02 (TÜFE) geriledi. Avro'daki kayıp yüzde 1,12 ve yüzde 0,89 olurken, Amerikan dolarında yüzde 0,44 ve yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.