Eylül'de En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait yatırım araçlarının reel getiri verilerini açıkladı. Borsa ve altın yatırımcısı kaybederken en çok kazandıran yatırım aracı da açıklandı. Eylül ayının en çok kazandıran yatırımı hangisi oldu?
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Eylül ayının kazandıran yatırım aracı belli oldu.
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Altın 6 ayda yüzde 16,99 reel kayıp verdi ama 12 aylık getiride zirveye çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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