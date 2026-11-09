Valizdeki Kıpırtı Ele Verdi: Kirli Çorapların İçinden 3 Bin Tarantula Çıktı

Olay, Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. AFP'ye konuşan SERFOR'a göre görevliler, rutin gümrük kontrolü sırasında valizlerin içinde alışılmadık kıpırtılar fark etti. SERFOR'un yaban hayatı kontrol teknisyeni Cora Suarez, 'Bazılarının hareket ettiğini fark ettik. Küçükler de vardı büyükler de' dedi.

Peru dergisi Caretas'ın SERFOR'a dayandırdığı habere göre operasyon, kurumun ihbar platformuna gelen isimsiz bir ihbarla başladı. Üç yolcu, uçağa binmek üzereyken terminalde tespit edildi.