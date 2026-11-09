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Valizdeki Kıpırtı Ele Verdi: Kirli Çorapların İçinden 3 Bin Tarantula Çıktı

Valizdeki Kıpırtı Ele Verdi: Kirli Çorapların İçinden 3 Bin Tarantula Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 09:41
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Peru'nun başkenti Lima'daki havalimanında üç valizden 3 binden fazla tarantula çıktı.

Örümcekler, Almanya'ya gitmek üzere olan iki Alman ve bir Polonyalı yolcunun valizlerinde, kirli çorapların içine saklanmıştı. Peru Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Servisi'ne (SERFOR) göre el konulan tarantulaların Avrupa'daki değeri yaklaşık 1,5 milyon avro.

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"Bazılarının hareket ettiğini fark ettik"

"Bazılarının hareket ettiğini fark ettik"

Olay, Lima'daki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. AFP'ye konuşan SERFOR'a göre görevliler, rutin gümrük kontrolü sırasında valizlerin içinde alışılmadık kıpırtılar fark etti. SERFOR'un yaban hayatı kontrol teknisyeni Cora Suarez, 'Bazılarının hareket ettiğini fark ettik. Küçükler de vardı büyükler de' dedi.

Peru dergisi Caretas'ın SERFOR'a dayandırdığı habere göre operasyon, kurumun ihbar platformuna gelen isimsiz bir ihbarla başladı. Üç yolcu, uçağa binmek üzereyken terminalde tespit edildi.

Yumurtadan yetişkine kadar her boyda tarantula vardı

Yumurtadan yetişkine kadar her boyda tarantula vardı

Tarantulalar üç valizdeki çorapların içine yerleştirilmişti. Suarez'e göre örümcekler farklı gelişim evrelerindeydi: yumurtalar, yavrular ve yetişkinler bir aradaydı. Hayvanların Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco ve La Libertad gibi Peru'nun farklı bölgelerinden toplandığı düşünülüyor.

Suarez, Avrupa'da tek bir tarantulanın yaklaşık 500 avroya satılabildiğini söylüyor. Bu hesapla tek seferlik kaçakçılığın değeri 1,5 milyon avroyu buluyor.

Biri koruma altındaki bir tür

Biri koruma altındaki bir tür

El konulan örümcekler arasında Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna ve Avicularia cinslerinden tarantulalar var. Bunlardan Pamphobeteus antinous, Peru'da yasal olarak koruma altındaki 'hassas' türler listesinde yer alıyor. Caretas'a göre bazı örneklerin bilim dünyasında henüz tanımlanmamış türler olabileceği de değerlendiriliyor.

Üç yolcu çevre suçlarına bakan polis birimi tarafından gözaltına alındı ve haklarında ceza davası açılacak. Peru Ceza Kanunu yaban hayatı kaçakçılığı için 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Interpol'e göre yasa dışı yaban hayatı ticareti dünya genelinde yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık bir pazar.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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