Valizdeki Kıpırtı Ele Verdi: Kirli Çorapların İçinden 3 Bin Tarantula Çıktı
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Peru'nun başkenti Lima'daki havalimanında üç valizden 3 binden fazla tarantula çıktı.
Örümcekler, Almanya'ya gitmek üzere olan iki Alman ve bir Polonyalı yolcunun valizlerinde, kirli çorapların içine saklanmıştı. Peru Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Servisi'ne (SERFOR) göre el konulan tarantulaların Avrupa'daki değeri yaklaşık 1,5 milyon avro.
"Bazılarının hareket ettiğini fark ettik"
Yumurtadan yetişkine kadar her boyda tarantula vardı
Biri koruma altındaki bir tür
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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