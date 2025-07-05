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Netflix'in Sevilen Dizisi Zeytin Ağacı'nda Seda Bakan'ın Yeni Partneri Belli Oldu!

Netflix'in Sevilen Dizisi Zeytin Ağacı'nda Seda Bakan'ın Yeni Partneri Belli Oldu!

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 10:55

Netflix Türkiye'nin sevilen işlerinden Zeytin Ağacı, 3. sezonuyla geri dönüyor. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Zeytin Ağacı'nın yeni sezon hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ı buluşturan Zeytin Ağacı, 3. sezonuyla geliyor.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ı buluşturan Zeytin Ağacı, 3. sezonuyla geliyor.

Netflix Türkiye'nin sevilen dizisi Zeytin Ağacı'nın Ayvalık'ta yapılacak 3. sezon çekimleri için hazırlıklar devam ederken kadroya yeni isimler de dahil oluyor. 

Nuran Evren Şit'in nefis kaleminden çıkan Zeytin Ağacı'nın 3. sezonu için yeni bir oyuncu transferi gündemde! Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun Seda Bakan'ın canlandırdığı Leyla karakterinin yeni partneri olacağını duyurdu.

O isim ise Berk Cankat'tan başkası değil!

O isim ise Berk Cankat'tan başkası değil!

Altuntaş'ın haberine göre Berk Cankat, Cunda Adası'na ailesinin izlerini bulmak için gelen Yunan Yorgo'ya hayat verecek. Yorgo, Seda Bakan'ın canlandırdığı Leyla karakterinin hayatına girecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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