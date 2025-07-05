Netflix'in Sevilen Dizisi Zeytin Ağacı'nda Seda Bakan'ın Yeni Partneri Belli Oldu!
Netflix Türkiye'nin sevilen işlerinden Zeytin Ağacı, 3. sezonuyla geri dönüyor. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerde yer aldığı Zeytin Ağacı'nın yeni sezon hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ı buluşturan Zeytin Ağacı, 3. sezonuyla geliyor.
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O isim ise Berk Cankat'tan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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