Kelime, Arapçada tatlı anlamına gelen 'hulv' kökünden türüyor ve helva tariflerine 13. yüzyıl Arapça metinlerinde rastlanıyor. TDV İslâm Ansiklopedisi'ndeki 'Matbah-ı Âmire' maddesine göre Topkapı Sarayı'nda has mutfağın yanında ayrı bir helvahane vardı. Orada helvanın yanında şerbet, reçel ve ilaç niyetine macun da hazırlanıyordu. Osmanlı belgelerinde helva kelimesi tek bir tatlı için değil, unlu, yağlı, ballı ya da şekerli pek çok tatlı için kullanılıyor. Kış gecelerinde saraylarda ve büyük konaklarda helva ikram edilen helva sohbetleri ise Edirne'de 1990'a kadar sürdü.