Balıktan Sonra Tahin Helvası: Halk Ne Diyor, Bilim Ne Diyor?
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Balık sofrasının sonuna konan tahin helvası çoğumuz için yemeğin parçası sayılıyor ama bu alışkanlığı açıklayan bilimsel bir gerekçe bugüne kadar ortaya konmadı.
1. Hamsi tavadan levreğe, sofra çoğu zaman aynı tatlıyla kapanıyor.
2. En bilinen açıklama aslında bir şaka.
3. Balıktan sonra süt ve yoğurt yasağı da bir halk inanışı.
4. Bir başka açıklama sıcak ve soğuk yiyecek ayrımına dayanıyor.
5. Tahinin ağır metal temizlediği iddiası kaynaksız.
6. Helvanın kendi hikâyesi bu alışkanlıktan çok daha eski.
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