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Görüntüler Ortaya Çıktı: Balkondan Girip Cinsel Saldırı Davasında Karar!

Görüntüler Ortaya Çıktı: Balkondan Girip Cinsel Saldırı Davasında Karar!

Adana cinsel saldırı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 16:47

Adana'da 44 yaşındaki Fide U.'nun evine yan daireden girerek kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Gökhan Kızılyer, 'Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, 'Kadına karşı basit yaralama''suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. 

Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.

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İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide U., babası rahatsızlanınca Adana'ya taşındı. Fide U., bir yıl önce apartmanın bahçesinde Gökhan Kızılyer isimli biriyle tanıştı ve o andan sonra hayatı kabusa döndü.

İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide U., babası rahatsızlanınca Adana'ya taşındı. Fide U., bir yıl önce apartmanın bahçesinde Gökhan Kızılyer isimli biriyle tanıştı ve o andan sonra hayatı kabusa döndü.

İddiaya göre, Fide U, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan Kızılyer’in tacizine uğradı ancak korktuğu için şikayetçi olamadı.

İddiaya göre, Fide U, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan Kızılyer’in tacizine uğradı ancak korktuğu için şikayetçi olamadı.

Gökhan Kızılyer isimli şahıs son olarak, 22 Mayıs 2022'de yan daireden balkonuna geçip Fide U.’nun evine zorla girdi ve kadına cinsel saldırıda bulunup darp etti.

Gökhan Kızılyer isimli şahıs son olarak, 22 Mayıs 2022'de yan daireden balkonuna geçip Fide U.’nun evine zorla girdi ve kadına cinsel saldırıda bulunup darp etti.

Bu anlar, Fide U.’nun evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın daha sonra görüntüleri alıp şikayetçi oldu.

Bu anlar, Fide U.’nun evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın daha sonra görüntüleri alıp şikayetçi oldu.

44 yaşındaki Gökhan Kızılyer, "Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis, "Kadına karşı basit yaralama'"suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.

44 yaşındaki Gökhan Kızılyer, "Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis, "Kadına karşı basit yaralama'"suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.
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Yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gökhan Kızılyer, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Fide U. ile 2021 yılından bu yana arkadaş olduklarını söyleyen Kızılyer şunları söyledi: 👇

Yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gökhan Kızılyer, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Fide U. ile 2021 yılından bu yana arkadaş olduklarını söyleyen Kızılyer şunları söyledi: 👇

'İstanbul ve Bursa’ya beraber seyahatlerimiz oldu. Fide, koronavirüse yakalandığında yanına geldim, 14 gün boyunca kendisine baktım, ayak tırnaklarına varıncaya kadar kestim. Fide ile aynı evi paylaşıyorduk. Fide’nin psikolojisi bozulmuştu, arada bir düşüp bayılıyordu, kendisini hastaneye götürdüm. Fide ile evlilik düşünüyordum.' 

Fide U. ise savunmalarında, sanık Gökhan Kızılyer ile gönül ilişkisi bulunmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: 👇

Fide U. ise savunmalarında, sanık Gökhan Kızılyer ile gönül ilişkisi bulunmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: 👇

'Sanığın bana ilgisi vardı. Kendisiyle bir iş konusu nedeniyle bağlantım vardı. Kesinlikle ben kendisini evime davet etmedim. Buna rağmen Gökhan, komşumun balkonundan benim evime atladı. Zaten evimin içinde kamera vardı. Eve girdiğinde ağzımı battaniyeyle kapattı. Ben o sırada yere yığıldım. Komşum beni kurtarmaya geldi. Sanığın amacı beni öldürmekti. Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum.' 

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