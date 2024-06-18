Görüntüler Ortaya Çıktı: Balkondan Girip Cinsel Saldırı Davasında Karar!
Görüntüler Ortaya Çıktı: Balkondan Girip Cinsel Saldırı Davasında Karar!
Adana'da 44 yaşındaki Fide U.'nun evine yan daireden girerek kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Gökhan Kızılyer, 'Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, 'Kadına karşı basit yaralama''suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide U., babası rahatsızlanınca Adana'ya taşındı. Fide U., bir yıl önce apartmanın bahçesinde Gökhan Kızılyer isimli biriyle tanıştı ve o andan sonra hayatı kabusa döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre, Fide U, bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan Kızılyer’in tacizine uğradı ancak korktuğu için şikayetçi olamadı.
Gökhan Kızılyer isimli şahıs son olarak, 22 Mayıs 2022'de yan daireden balkonuna geçip Fide U.’nun evine zorla girdi ve kadına cinsel saldırıda bulunup darp etti.
Bu anlar, Fide U.’nun evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın daha sonra görüntüleri alıp şikayetçi oldu.
44 yaşındaki Gökhan Kızılyer, "Cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis, "Kadına karşı basit yaralama'"suçundan da 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kızılyer, ‘Basit cinsel saldırı’nın da olduğu diğer suçlardan ise beraat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gökhan Kızılyer, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Fide U. ile 2021 yılından bu yana arkadaş olduklarını söyleyen Kızılyer şunları söyledi: 👇
Fide U. ise savunmalarında, sanık Gökhan Kızılyer ile gönül ilişkisi bulunmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: 👇
Görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın