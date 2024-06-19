Şeytan Taşlamada Gaza Gelen Hacı Şemsiyesini Makineli Tüfek Gibi Savurdu!

Bir hacının Suudi Arabistan'da şeytan taşlarken kendinden geçerek şemsiyeyle adeta şeytana savaş açtığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Dünyanın farklı yerlerinden iki buçuk milyonu aşkın Müslüman, hac ibadeti yerine getirmek üzere şu anda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde.
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Bu sabah erken saatlerde şeytan taşlama alanı olan Jamarat’a geçen hacı adaylarından bu yıl da yine ilginç görüntüler geldi.
Sosyal medya platformu TikTok'ta patlayan bir videoda, hacı adaylarından birinin şeytan taşlama sırasında kendine geçerek elindeki şemsiyeyi makineli tüfek gibi kullandığı görülüyor.
İşte o anlar ve sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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Dinler bir ruh hastalığıdır.
daha fazla katilamazdim
HACIMİNATOR END OF THE DEViL sinemalarda ...
Kahkaha attımm. Teşekkürler.
Din en iyi afyondur Karl Marx…