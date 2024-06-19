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Şeytan Taşlamada Gaza Gelen Hacı Şemsiyesini Makineli Tüfek Gibi Savurdu!

Şeytan Taşlamada Gaza Gelen Hacı Şemsiyesini Makineli Tüfek Gibi Savurdu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 19:34

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Bir hacının Suudi Arabistan'da şeytan taşlarken kendinden geçerek şemsiyeyle adeta şeytana savaş açtığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

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Dünyanın farklı yerlerinden iki buçuk milyonu aşkın Müslüman, hac ibadeti yerine getirmek üzere şu anda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde.

Dünyanın farklı yerlerinden iki buçuk milyonu aşkın Müslüman, hac ibadeti yerine getirmek üzere şu anda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde.

Bu sabah erken saatlerde şeytan taşlama alanı olan Jamarat’a geçen hacı adaylarından bu yıl da yine ilginç görüntüler geldi.

Bu sabah erken saatlerde şeytan taşlama alanı olan Jamarat’a geçen hacı adaylarından bu yıl da yine ilginç görüntüler geldi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta patlayan bir videoda, hacı adaylarından birinin şeytan taşlama sırasında kendine geçerek elindeki şemsiyeyi makineli tüfek gibi kullandığı görülüyor.

Sosyal medya platformu TikTok'ta patlayan bir videoda, hacı adaylarından birinin şeytan taşlama sırasında kendine geçerek elindeki şemsiyeyi makineli tüfek gibi kullandığı görülüyor.

İşte o anlar ve sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları 👇

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Umut

Dinler bir ruh hastalığıdır.

sk

daha fazla katilamazdim

Hasan Tahsin

HACIMİNATOR END OF THE DEViL sinemalarda ...