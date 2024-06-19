Şeytan Taşlamada Gaza Gelen Hacı Şemsiyesini Makineli Tüfek Gibi Savurdu!

Nevşin Mengü'nün Yayınına Konuk Olan Diamond Tema Şu Anki Durumunu Anlattı: "Eşime Kadar Tehdit Ediyorlar"

Sezen Aksu ve Tarkan'ın Buram Buram Eski Türkiye Kokan Konser Görüntüleri Koca Bir Keşke Çektirtti!

Bir Kabileyi Ziyaret Eden Türk Gezgin'e Kabile Üyeleri Uyuşturucu Etkisi Olan Bir Meyve İkram Etti