Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Amerika'nın Sesi Muhabiri Yazdı: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur Dışarı Çıkabilir!

Amerika'nın Sesi Muhabiri Yazdı: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur Dışarı Çıkabilir!

Eylem Tok
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 00:08

İstanbul'da ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un bugünkü duruşmada denetimli serbestlik isteyeceği belirtiliyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.

Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Eylem Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı.

Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Eylem Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı.

Önce Mısır'a giden ikili, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı. Tok ve oğlu, Türk hükümetinin de araya girmesi sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü Bostan'da yakalanmalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Önce Mısır'a giden ikili, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı. Tok ve oğlu, Türk hükümetinin de araya girmesi sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü Bostan'da yakalanmalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un bugün görülecek duruşması öncesi Amerika'nın Sesi Muhabiri Mehmet Sümer'den dikkat çeken bilgiler geldi.

Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un bugün görülecek duruşması öncesi Amerika'nın Sesi Muhabiri Mehmet Sümer'den dikkat çeken bilgiler geldi.

Mehmet Sümer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Öğrendiğim kadarıyla Timur Cihantimur'un avukatları yarınki duruşmada Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olması sebebiyle Amerika'da bir ikamet adresi gösterebileceklerini, dolayısıyla Cihantimur'un elektronik kelepçe ya da benzeri bir şekilde denetimli serbest bırakılmasını talep edecekler."

Mehmet Sümer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Öğrendiğim kadarıyla Timur Cihantimur'un avukatları yarınki duruşmada Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olması sebebiyle Amerika'da bir ikamet adresi gösterebileceklerini, dolayısıyla Cihantimur'un elektronik kelepçe ya da benzeri bir şekilde denetimli serbest bırakılmasını talep edecekler."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlgili paylaşım 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın