Amerika'nın Sesi Muhabiri Yazdı: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur Dışarı Çıkabilir!
Amerika'nın Sesi Muhabiri Yazdı: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur Dışarı Çıkabilir!
İstanbul'da ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un bugünkü duruşmada denetimli serbestlik isteyeceği belirtiliyor.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.
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Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Eylem Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı.
Önce Mısır'a giden ikili, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı. Tok ve oğlu, Türk hükümetinin de araya girmesi sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü Bostan'da yakalanmalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un bugün görülecek duruşması öncesi Amerika'nın Sesi Muhabiri Mehmet Sümer'den dikkat çeken bilgiler geldi.
Mehmet Sümer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Öğrendiğim kadarıyla Timur Cihantimur'un avukatları yarınki duruşmada Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olması sebebiyle Amerika'da bir ikamet adresi gösterebileceklerini, dolayısıyla Cihantimur'un elektronik kelepçe ya da benzeri bir şekilde denetimli serbest bırakılmasını talep edecekler."
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