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Ayhan Sicimoğlu Teknedeki Saldırı Videosunun Kumpas ve Şantaj Sebebiyle Paylaşıldığını Açıkladı

Ayhan Sicimoğlu Teknedeki Saldırı Videosunun Kumpas ve Şantaj Sebebiyle Paylaşıldığını Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.06.2024 - 08:37

Ayhan Sicimoğlu sansasyon yaratan videodan sonra şantaj ve kumpasa uğradığını belirten bir video yayınladı.

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Ayhan Sicimoğlu, ülkemizin sevilen sanatçılarından bir tanesi. Yelken tutkunu olarak da bilinen sanatçı, geçtiğimiz gün teknesiyle birlikte Yunan Adaları'na doğru seyir gerçekleştirdi.

Ayhan Sicimoğlu, ülkemizin sevilen sanatçılarından bir tanesi. Yelken tutkunu olarak da bilinen sanatçı, geçtiğimiz gün teknesiyle birlikte Yunan Adaları'na doğru seyir gerçekleştirdi.
zeybekhaber.com

Bu seyirden önce Marmaris'te anlaştığı bir yardımcı ile tekne gezisine çıkan Ayhan Sicimoğlu, dün bir video ile gündeme geldi.

Bu seyirden önce Marmaris'te anlaştığı bir yardımcı ile tekne gezisine çıkan Ayhan Sicimoğlu, dün bir video ile gündeme geldi.

Teknedeki yardımcının kayda alıp servis ettiği videoda Ayhan Sicimoğlu'nun, gence tokat attığı görülüyordu.

Teknedeki yardımcının kayda alıp servis ettiği videoda Ayhan Sicimoğlu'nun, gence tokat attığı görülüyordu.

Genç miço, istediği paranın verilmediği için bu olayın gerçekleştiğini iddia etmişti.

Genç miço, istediği paranın verilmediği için bu olayın gerçekleştiğini iddia etmişti.

Bugün yapılan açıklamada Ayhan Sicimoğlu kumpasa ve şantaja uğradığını bu paylaşım ile duyurdu 👇

Bugün yapılan açıklamada Ayhan Sicimoğlu kumpasa ve şantaja uğradığını bu paylaşım ile duyurdu 👇
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