Ayhan Sicimoğlu Teknedeki Saldırı Videosunun Kumpas ve Şantaj Sebebiyle Paylaşıldığını Açıkladı
Ayhan Sicimoğlu Teknedeki Saldırı Videosunun Kumpas ve Şantaj Sebebiyle Paylaşıldığını Açıkladı
Ayhan Sicimoğlu sansasyon yaratan videodan sonra şantaj ve kumpasa uğradığını belirten bir video yayınladı.
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Ayhan Sicimoğlu, ülkemizin sevilen sanatçılarından bir tanesi. Yelken tutkunu olarak da bilinen sanatçı, geçtiğimiz gün teknesiyle birlikte Yunan Adaları'na doğru seyir gerçekleştirdi.
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Bu seyirden önce Marmaris'te anlaştığı bir yardımcı ile tekne gezisine çıkan Ayhan Sicimoğlu, dün bir video ile gündeme geldi.
Teknedeki yardımcının kayda alıp servis ettiği videoda Ayhan Sicimoğlu'nun, gence tokat attığı görülüyordu.
Genç miço, istediği paranın verilmediği için bu olayın gerçekleştiğini iddia etmişti.
Bugün yapılan açıklamada Ayhan Sicimoğlu kumpasa ve şantaja uğradığını bu paylaşım ile duyurdu 👇
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