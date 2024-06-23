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MasterChef'te Ailesi Hortuma Kapılan Yarışmacı Anlattıklarıyla Şaşkınlık Etkisi Yarattı!

MasterChef'te Ailesi Hortuma Kapılan Yarışmacı Anlattıklarıyla Şaşkınlık Etkisi Yarattı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 01:59

MasterChef All Star'da ana kadro için elemeler sürerken Arzu adlı bir yarışmacının ailesinin hortuma kapılma hikayesi şaşkınlık yarattı.

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MasterChef All Star'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sezonun ana kadrosunu belirlemek için her gün yeni yarışmacı adayları programa katılıyor.

MasterChef All Star'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sezonun ana kadrosunu belirlemek için her gün yeni yarışmacı adayları programa katılıyor.

Yarışmaya katılan Arzu isimli yarışmacı 12 yaşından beri yemek yaptığını ancak bunun kendi tercihi olmadığını söyledi.

Yarışmaya katılan Arzu isimli yarışmacı 12 yaşından beri yemek yaptığını ancak bunun kendi tercihi olmadığını söyledi.

Dedesini ve anneannesini trafik kazasında kaybettikten sonra yaylaya gittiklerini ve ailesinin hortuma kapılıp savrulduğunu anlatan yarışmacı şok etkisi yarattı.

Dedesini ve anneannesini trafik kazasında kaybettikten sonra yaylaya gittiklerini ve ailesinin hortuma kapılıp savrulduğunu anlatan yarışmacı şok etkisi yarattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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