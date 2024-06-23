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Survivor'dan Umduğunu Bulamayan Turabi'nin Yastık Savaşı Turnuvasına Katılması Dalga Konusu Oldu!

Survivor'dan Umduğunu Bulamayan Turabi'nin Yastık Savaşı Turnuvasına Katılması Dalga Konusu Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 20:40

Survivor'da iki şampiyonluk kazanan Turabi Çamkıran, All Star'da aradığını bulamamıştı. Yastık savaşı turnuvasına katılan Turabi kariyerinde her tuşa basması sebebiyle dalga konusu oldu.

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Survivor'ın efsane yarışmacısı Turabi Çamkıran, bu yıl düzenlenen All Star'da sakatlığı ve Acun Ilıcalı'yla yaşadığı problemden sonra istediğini bulamamıştı.

Survivor'ın efsane yarışmacısı Turabi Çamkıran, bu yıl düzenlenen All Star'da sakatlığı ve Acun Ilıcalı'yla yaşadığı problemden sonra istediğini bulamamıştı.

Bu zamana kadar Yetenek Sizsiniz, Survivor, The Challenge: War of the Worlds, The Challenge: Ride or Dies gibi yarışmalara katılan Turabi'nin bu kez de "yastık savaşı turnuvası"na katıldığı öğrenildi.

Bu zamana kadar Yetenek Sizsiniz, Survivor, The Challenge: War of the Worlds, The Challenge: Ride or Dies gibi yarışmalara katılan Turabi'nin bu kez de "yastık savaşı turnuvası"na katıldığı öğrenildi.

Kariyerinde her tuşa basan Turabi'nin yeni yarışması goygoycuların diline düştü.

Kariyerinde her tuşa basan Turabi'nin yeni yarışması goygoycuların diline düştü.

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