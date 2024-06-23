Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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1. Yorgan değil ama pike deseniz ben o taraftaydım...
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2. Üzdü 🥲
3. Özledik yalan mı söyleyelim?
4. Başka iddiası olan varsa hemen şimdi açıklasın!
5. Aaa ne güzel olmuş 🥹
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6. Buna birkaç tur güldüm 😂
7. Bizim görmediklerimizi görüyormuş... Çok da şey yapmayalım.
8. Ahahaha Cüneyd kavuşmamız ne zaman?
9. Bir şey söyleyeyim mi? Birebir aynısı!
10. Moda tarihi yeniden yazılıyor.
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11. "Bu adam benim kaderim aga" demiş midir sizce?
12. Bu biz gerçekten 😅
13. Bu akım sonsuza kadar bitmesin
14. Haşlanmayalım da bu yine iyi
15. Kariyer hedefim ektedir:
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ağır çekim gösterilen kombin nedir öyle hakikaten? son derece günlük sıradan, ağır çekimde göstermelik değil sanki 😄