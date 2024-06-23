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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 18:38

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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1. Yorgan değil ama pike deseniz ben o taraftaydım...

1. Yorgan değil ama pike deseniz ben o taraftaydım...
twitter.com

2. Üzdü 🥲

3. Özledik yalan mı söyleyelim?

4. Başka iddiası olan varsa hemen şimdi açıklasın!

5. Aaa ne güzel olmuş 🥹

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6. Buna birkaç tur güldüm 😂

7. Bizim görmediklerimizi görüyormuş... Çok da şey yapmayalım.

7. Bizim görmediklerimizi görüyormuş... Çok da şey yapmayalım.
twitter.com

8. Ahahaha Cüneyd kavuşmamız ne zaman?

8. Ahahaha Cüneyd kavuşmamız ne zaman?
twitter.com

9. Bir şey söyleyeyim mi? Birebir aynısı!

10. Moda tarihi yeniden yazılıyor.

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11. "Bu adam benim kaderim aga" demiş midir sizce?

11. "Bu adam benim kaderim aga" demiş midir sizce?
twitter.com

12. Bu biz gerçekten 😅

12. Bu biz gerçekten 😅
twitter.com

13. Bu akım sonsuza kadar bitmesin

13. Bu akım sonsuza kadar bitmesin
twitter.com

14. Haşlanmayalım da bu yine iyi

15. Kariyer hedefim ektedir:

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Sıla Aral

ağır çekim gösterilen kombin nedir öyle hakikaten? son derece günlük sıradan, ağır çekimde göstermelik değil sanki 😄