Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'nın Yapımcı Faruk Turgut ve Diziyle İlgili İtirafı Gündem Oldu!

TV ekranlarının en sevilen ve yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizisi Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi rolüne hayat veren Erkan Avcı, diziye gelen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İbrahim Selim'le Bu Gece