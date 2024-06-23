Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'nın Yapımcı Faruk Turgut ve Diziyle İlgili İtirafı Gündem Oldu!
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'nın Yapımcı Faruk Turgut ve Diziyle İlgili İtirafı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dcDyJ...
TV ekranlarının en sevilen ve yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizisi Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi rolüne hayat veren Erkan Avcı, diziye gelen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İbrahim Selim'le Bu Gece
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Sezonun en iddialı ve en çok eleştirilen yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da yeni sezonun geleceği tarihi daha şimdiden heyecanla bekliyoruz.
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Dizi özellikle ilk bölümleriyle tepkilere yol açmış ve gelen şikayetler üzerine RTÜK iki hafta yayın durdurma kararı almıştı.
Dizinin en çok konuşulan ve en çok kızılan karakterlerinden biri olan Sadi Hüdayi de neredeyse her bölüm gündeme oturmayı başarıyor.
Karakteri canlandıran Erkan Avcı, katıldığı İbrahim Selim'le Bu Gece programında gelen tepkiler üzerine konuştu.
Diziye gelen tepkiler üzerine konuşan Erkan Avcı, bu yola çıktıklarında suya sabuna dokunacaklarının farkında olduklarını söyledi. Kimseye yaranamama adına çıktıkları bu yolda toplum tarafından ikiye ayrılmış bir şeyi dile getirdiklerini ve kimseyi memnun edemeyeceklerini bildiklerini dile getirdi.
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