Müge Anlı'da Bugüne Kadar Gelmiş Geçmiş En İlginç 8 Konu!
Müge Anlı'da Bugüne Kadar Gelmiş Geçmiş En İlginç 8 Konu!
Müge Anlı İle Tatlı Sert programını izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz. İllaki programda ele alınan en az bir konuya herkes hakimdir. 2008 yılından bu yana yayınlanan program hafta içi her gün 7'den 7'e binlerce kişiyi ekran başına kitliyor. Peki sizce en akılda kalan konular hangileri? Gelin Müge Anlı'da ele alınan ve hafızalardan silinmeyen en çarpıcı 10 dosyaya birlikte bakalım...
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Müge Anlı programında ele alınan ve en çok konuşulan konuların başında şüphesiz Palu ailesi geliyor.
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Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık 2018'de, 2008 yılında kaybolan Meryem ve Melike'nin bulunması umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
Anne Havva Palu'nun ifadesine göre Meryem, Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlanıp aç bırakıldıktan sonra rahatsızlanarak ölmüştü.
Olayın ardından Meryem'in cesedi, erkek kardeşi İsa Palu ve Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömülmüştü.
Antalya'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
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Güldane Biçer cinayeti: Erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle eşini vahşi bir şekilde öldüren Osman Biçer, Müge Anlı'da 10 yıl sonra cinayeti itiraf etmişti.
Necla- Metin Büyükşen cinayeti: Konya'da cinayet için yanlış adrese giren katiller Necla ve Metin Büyükşen çiftini öldürmüştü.
Türkiye'nin aylarca konuştuğu bir diğer olay ise Arife Gökçe - Sinan Sardoğan olayı. Sardoğan'ın annesi yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybında bir rolü olup olmadığı araştırılırken birçok suçu olduğu ortaya çıkmıştı.
Konya'da kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç tarafından boğarak öldürülüp uçurumdan atıldığı ortaya çıkmıştı.
Bursa Gemlik'te zeytin ağacına asılı halde bulunan Nevrigül Alan'ın ölümünde şüpheler kız kardeşi Nazmiye Tutaner üzerinde toplanınca gözaltına alınmıştı. Anca Tutaner daha sonra serbest bırakılmıştı.
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Savcılık daha sonra Nevrigül Alan'ın intihar ettiğine karar vermişti.
Son olarak kan donduran kıyma makinesi cinayeti: Mehmet Taşpınar'ın Güllü Çolak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılmasıyla ortaya çıkan olayda; Güllü Çolak'ın yeğeni, "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirdiler!" dedi.
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