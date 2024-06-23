Müge Anlı'da Bugüne Kadar Gelmiş Geçmiş En İlginç 8 Konu!

Müge Anlı İle Tatlı Sert programını izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz. İllaki programda ele alınan en az bir konuya herkes hakimdir. 2008 yılından bu yana yayınlanan program hafta içi her gün 7'den 7'e binlerce kişiyi ekran başına kitliyor. Peki sizce en akılda kalan konular hangileri? Gelin Müge Anlı'da ele alınan ve hafızalardan silinmeyen en çarpıcı 10 dosyaya birlikte bakalım...