Eczaneden Kayganlaştırıcı Almak İsterken Başına Gelenleri Anlatan Twitter Kullanıcısı

Cinsel sağlık ürünleri, özellikle prezervatif ve kayganlaştırıcı gibi ürünler, toplumda bazen hala bazı utanç ve çekingenlik duygularına sebep olabiliyor. Son günlerde sosyal medyada bir kullanıcının eczanede kayganlaştırıcı alırken yaşadığı olumsuz deneyim gündemde.