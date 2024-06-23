Eczaneden Kayganlaştırıcı Almak İsterken Başına Gelenleri Anlatan Twitter Kullanıcısı
Eczaneden Kayganlaştırıcı Almak İsterken Başına Gelenleri Anlatan Twitter Kullanıcısı
Cinsel sağlık ürünleri, özellikle prezervatif ve kayganlaştırıcı gibi ürünler, toplumda bazen hala bazı utanç ve çekingenlik duygularına sebep olabiliyor. Son günlerde sosyal medyada bir kullanıcının eczanede kayganlaştırıcı alırken yaşadığı olumsuz deneyim gündemde.
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Kullanıcı, eczaneye gittiğinde kayganlaştırıcı talep ettiğinde satıcı tarafından tuhaf bir tepkiyle karşılandığını paylaştı.
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Bu durum, cinsel sağlık ürünlerini satın alırken yaşanan yaygın bir sorunu tekrar gündeme getirdi.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.
Kimileri olumsuz tepki veren satıcılara tepki gösterirken,
Kimileri de olayın arka planının olduğunu düşünüp, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.
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Bazıları da benzer konulara atıfta bulundu.
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