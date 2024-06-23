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Eczaneden Kayganlaştırıcı Almak İsterken Başına Gelenleri Anlatan Twitter Kullanıcısı

Eczaneden Kayganlaştırıcı Almak İsterken Başına Gelenleri Anlatan Twitter Kullanıcısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 18:05

Cinsel sağlık ürünleri, özellikle prezervatif ve kayganlaştırıcı gibi ürünler, toplumda bazen hala bazı utanç ve çekingenlik duygularına sebep olabiliyor. Son günlerde sosyal medyada bir kullanıcının eczanede kayganlaştırıcı alırken yaşadığı olumsuz deneyim gündemde.

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Kullanıcı, eczaneye gittiğinde kayganlaştırıcı talep ettiğinde satıcı tarafından tuhaf bir tepkiyle karşılandığını paylaştı.

Kullanıcı, eczaneye gittiğinde kayganlaştırıcı talep ettiğinde satıcı tarafından tuhaf bir tepkiyle karşılandığını paylaştı.

Bu durum, cinsel sağlık ürünlerini satın alırken yaşanan yaygın bir sorunu tekrar gündeme getirdi.

Bu durum, cinsel sağlık ürünlerini satın alırken yaşanan yaygın bir sorunu tekrar gündeme getirdi.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.
twitter.com

Kimileri olumsuz tepki veren satıcılara tepki gösterirken,

Kimileri olumsuz tepki veren satıcılara tepki gösterirken,
twitter.com

Kimileri de olayın arka planının olduğunu düşünüp, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.

Kimileri de olayın arka planının olduğunu düşünüp, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.
twitter.com
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Bazıları da benzer konulara atıfta bulundu.

Bazıları da benzer konulara atıfta bulundu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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