"Çiçek Olsaydım Ben" Akımına Katılan X Kullanıcılarının Çiçeklerle Benzerlikleri Bi' Hayli Şaşırttı
"Çiçek Olsaydım Ben" Akımına Katılan X Kullanıcılarının Çiçeklerle Benzerlikleri Bi' Hayli Şaşırttı
Dünyada herkesin bir ikizi olduğuna inanır mısınız? Peki ya size, sadece insan değil çiçek ikizlerimiz de var desek?
Sosyal medyada kullanıcılar benzedikleri çiçekleri paylaşmaya başlayınca, ortaya harikalar çıktı!
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Birbirlerine benzeyen ünlüleri gördüğümüzde "dünyada herkesin bir ikizi vardır" cümlesine bir kez daha inanıyoruz.
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Yeni başlayan "çiçek olsaydım ben" akımı resmen içimizde çiçekler açtırdı.
Bu yeni akıma yüzlerce kişi katılırken...
Ortaya birbirinden renkli, güzel anlar çıktı!
Kendisine benzeyen bir çiçek bulamayanlar da yok değil! 😂
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Biraz da üzücü gerçekler :(
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