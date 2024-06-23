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"Çiçek Olsaydım Ben" Akımına Katılan X Kullanıcılarının Çiçeklerle Benzerlikleri Bi' Hayli Şaşırttı

"Çiçek Olsaydım Ben" Akımına Katılan X Kullanıcılarının Çiçeklerle Benzerlikleri Bi' Hayli Şaşırttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 13:31

Dünyada herkesin bir ikizi olduğuna inanır mısınız? Peki ya size, sadece insan değil çiçek ikizlerimiz de var desek? 

Sosyal medyada kullanıcılar benzedikleri çiçekleri paylaşmaya başlayınca, ortaya harikalar çıktı!

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Birbirlerine benzeyen ünlüleri gördüğümüzde "dünyada herkesin bir ikizi vardır" cümlesine bir kez daha inanıyoruz.

Birbirlerine benzeyen ünlüleri gördüğümüzde "dünyada herkesin bir ikizi vardır" cümlesine bir kez daha inanıyoruz.

Peki insan sadece insana mı benzer? Keşke her insan biraz insana benzese :)

Son zamanlarda sosyal medyada başlayan akımla insanlar, çiçek olsalar nasıl bir çiçek olacaklarını paylaşmaya başladı.

Yeni başlayan "çiçek olsaydım ben" akımı resmen içimizde çiçekler açtırdı.

Yeni başlayan "çiçek olsaydım ben" akımı resmen içimizde çiçekler açtırdı.
twitter.com

Bu yeni akıma yüzlerce kişi katılırken...

Bu yeni akıma yüzlerce kişi katılırken...
twitter.com

Ortaya birbirinden renkli, güzel anlar çıktı!

Ortaya birbirinden renkli, güzel anlar çıktı!
twitter.com

Kendisine benzeyen bir çiçek bulamayanlar da yok değil! 😂

Kendisine benzeyen bir çiçek bulamayanlar da yok değil! 😂
twitter.com
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Biraz da üzücü gerçekler :(

Biraz da üzücü gerçekler :(
twitter.com

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