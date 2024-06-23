Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Şanssız bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız emin olun sizden daha kötü bir gün geçirenler de var. Başlarına gelen talihsiz olayları paylaşan kişiler, yaşadıkları anlarla sizi aslında güzel bir gün geçirdiğinize ikna edebilir.
Gelin hep birlikte bir göz atalım!
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Hem kollarından hem bacakların alerji testi yapılan kişinin hazin sonu...
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"Mezuniyetimde topuklu ayakkabımın topuğu kırıldı."
"En sevdiğim mavi renkli şekerlerden sadece bir tane çıktı!"
"Gece beni yiyen sineği öldürdüm. Şimdi ise benim kanım duvarda kaldı ve lekesi geçmiyor."
"Çamaşır makinesi tam da yıkamanın ortasında bozuldu..."
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İçerisinden şans mesajı çıkmayan bir şans kurabiyesi mi?
Henüz yeni aldığınız bir makyaj malzemesinin şu hale geldiğini düşünün.
Cam aromalı bir kurabiye alır mısınız?
"Pasaportumu yıkadım!"
"Karabiberi sadece bir kez çevirmiştim."
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