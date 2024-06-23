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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 12:49

Şanssız bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız emin olun sizden daha kötü bir gün geçirenler de var. Başlarına gelen talihsiz olayları paylaşan kişiler, yaşadıkları anlarla sizi aslında güzel bir gün geçirdiğinize ikna edebilir.

Gelin hep birlikte bir göz atalım!

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