Evliliğini Nasıl Daha Eğlenceli Hale Getirebilirsin?
Evliliğini Nasıl Daha Eğlenceli Hale Getirebilirsin?
Uzun ilişkiler ne kadar istemesek de bazen monotonlaşabilir... Bunu istemiyorum, evliliğimi nasıl eğlenceli hale getireceğim diyorsan doğru yerdesin!
Bu testte ihtiyacın olan tüyoyu veriyoruz!
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1. Son zamanlarda eşinle nasıl iletişim kuruyorsunuz?
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2. Birbirinize yeteri kadar vakit ayırdığınızı düşünüyor musun?
3. Peki ya aranızdaki duygusal bağı değerlendirecek olursan?
4. Hangi romantik anlar ilişkinizi daha fazla etkiliyor?
5. Eşinin yaşamı hakkında ne kadar bilgilisin?
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