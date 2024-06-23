İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin ayarlarıyla oynayan görsellere hazır mısınız? Şimdiden uyaralım, bazı görselleri anlamak için iki kez bakmanız gerekebilir!
Haydi başlayalım...
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Her yere beraber gittiğimiz arkadaşımızla biz.
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Sadece basit bir yansıma.
Selam köpekçik!
Hayır, önündeki kişinin omzu...
Yavaşça annenin koluna doğru bakın!
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Köpeği neden gömdün?!
"Oğlumun hem kalın hem de oldukça kıllı bir kolu var"
Anlamadım kar tanesi?
Kediler uzaylıdır.
Gelinlik epey yakışmış.
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"Kaşığımda örümcek var sandım!"
Alaaddin gel de uçan sandalye gör.
Şu zamanda kafasız insan çok.
Sıkıysa in bakalım!
Hayır, onlar kuş değil.
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Bazılarına son bakışta da anlam veremiyorum devreler yandı 😵💫