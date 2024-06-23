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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 15:04

Beyninizin ayarlarıyla oynayan görsellere hazır mısınız? Şimdiden uyaralım, bazı görselleri anlamak için iki kez bakmanız gerekebilir! 

Haydi başlayalım...

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Her yere beraber gittiğimiz arkadaşımızla biz.

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Sadece basit bir yansıma.

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Selam köpekçik!

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Hayır, önündeki kişinin omzu...

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Kediler uzaylıdır.

Gelinlik epey yakışmış.

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"Kaşığımda örümcek var sandım!"

"Kaşığımda örümcek var sandım!"

Alaaddin gel de uçan sandalye gör.

Alaaddin gel de uçan sandalye gör.

Şu zamanda kafasız insan çok.

Şu zamanda kafasız insan çok.

Sıkıysa in bakalım!

Sıkıysa in bakalım!

Hayır, onlar kuş değil.

Hayır, onlar kuş değil.

Haftaya görüşmek üzere!

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KumdanKum

Bazılarına son bakışta da anlam veremiyorum devreler yandı 😵‍💫