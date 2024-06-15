İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Birazdan göreceğiniz görseller, beyninizin ayarlarıyla oynamaya resmen yemin etmiş. Fakat bu görsellerden anlayacağınız şeylerden bizler sorumlu değiliz.
Gelin bir göz atalım...
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Spor salonunda biraz fazla zaman geçirmiş bir dostumuz.
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Tabelayı nereye götürdüğünü sorabilir miyiz?
Hmmm
Bir yastık mı var, iki yastık mı?
Görsele bakınca bile alerjim tuttu!
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Ablamızın eli sulak yerde yetişmiş.
Kim büyük, kim küçük?
Kimin eli kimin cebinde...Kimin eli...?
Cut oturmuş!
Yine boyu uzun birileri.
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Bıyığınız da şekil yani!
Hayır hayal görmüyoruz.
Kaplumbağa misali
Haftaya görüşmek üzere...
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Son resmi Brezilya'nın götü böyük kadınlarından sandım, fermuar bile yaptırmış 😄