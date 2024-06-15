Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.06.2024 - 13:31

Birazdan göreceğiniz görseller, beyninizin ayarlarıyla oynamaya resmen yemin etmiş. Fakat bu görsellerden anlayacağınız şeylerden bizler sorumlu değiliz. 

Gelin bir göz atalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Spor salonunda biraz fazla zaman geçirmiş bir dostumuz.

Spor salonunda biraz fazla zaman geçirmiş bir dostumuz.

Tabelayı nereye götürdüğünü sorabilir miyiz?

Tabelayı nereye götürdüğünü sorabilir miyiz?

Hmmm

Hmmm

Bir yastık mı var, iki yastık mı?

Bir yastık mı var, iki yastık mı?

Görsele bakınca bile alerjim tuttu!

Görsele bakınca bile alerjim tuttu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ablamızın eli sulak yerde yetişmiş.

Ablamızın eli sulak yerde yetişmiş.

Kim büyük, kim küçük?

Kim büyük, kim küçük?

Kimin eli kimin cebinde...Kimin eli...?

Kimin eli kimin cebinde...Kimin eli...?

Cut oturmuş!

Cut oturmuş!

Yine boyu uzun birileri.

Yine boyu uzun birileri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bıyığınız da şekil yani!

Bıyığınız da şekil yani!

Hayır hayal görmüyoruz.

Hayır hayal görmüyoruz.

Kaplumbağa misali

Kaplumbağa misali

Haftaya görüşmek üzere...

Haftaya görüşmek üzere...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Son resmi Brezilya'nın götü böyük kadınlarından sandım, fermuar bile yaptırmış 😄