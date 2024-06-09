İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Birazdan göreceğiniz görsellerde anladığınız şeylerden biz sorumlu değiliz! Yakaladıkları açılarla hepimizin beynini yakmaya resmen yemin eden kişilerden birbirinden ilginç görseller geldi.
Gelin bir göz atalım...
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O kolun orada ne işi var?
Bir sabah Gregor Samsa ürkütücü düşlerinden uyandığında...
Sana ne oldu böyle?!
Hayır, onlar birer kuşbaşı değil!
Bu neyin kafası?
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Yanıyorsun Fuat abi...
Bir oyundan fırlamış gibi...
Uçan bir kedi gördüm sanki...
Bu fotoğraftaki problemin ne olduğunu anladınız mı?
Abla iyi misin?
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Gerçekten güçlü bir kişi.
Cuk oturmuş!
Hayır, bunlar da tünemiş güvercinler değil.
Daha önce hiç kanatları olan bir ayı görmüş müydünüz?
Uzun kolları olan birisi daha.
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Tövbe tövbe!
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