Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 10:31

Birazdan göreceğiniz görsellerde anladığınız şeylerden biz sorumlu değiliz! Yakaladıkları açılarla hepimizin beynini yakmaya resmen yemin eden kişilerden birbirinden ilginç görseller geldi. 

Gelin bir göz atalım...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

O kolun orada ne işi var?

O kolun orada ne işi var?

Bir sabah Gregor Samsa ürkütücü düşlerinden uyandığında...

Bir sabah Gregor Samsa ürkütücü düşlerinden uyandığında...

Sana ne oldu böyle?!

Sana ne oldu böyle?!

Hayır, onlar birer kuşbaşı değil!

Hayır, onlar birer kuşbaşı değil!

Bu neyin kafası?

Bu neyin kafası?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yanıyorsun Fuat abi...

Yanıyorsun Fuat abi...

Bir oyundan fırlamış gibi...

Bir oyundan fırlamış gibi...

Uçan bir kedi gördüm sanki...

Uçan bir kedi gördüm sanki...

Bu fotoğraftaki problemin ne olduğunu anladınız mı?

Bu fotoğraftaki problemin ne olduğunu anladınız mı?

Abla iyi misin?

Abla iyi misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gerçekten güçlü bir kişi.

Gerçekten güçlü bir kişi.

Cuk oturmuş!

Cuk oturmuş!

Hayır, bunlar da tünemiş güvercinler değil.

Hayır, bunlar da tünemiş güvercinler değil.

Daha önce hiç kanatları olan bir ayı görmüş müydünüz?

Daha önce hiç kanatları olan bir ayı görmüş müydünüz?

Uzun kolları olan birisi daha.

Uzun kolları olan birisi daha.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tövbe tövbe!

Tövbe tövbe!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın