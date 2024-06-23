Hangi Disney Prensesini Son Derece Aptal Bulduğunu ve Nedenini Paylaşan 15 Kişi
Hangi Disney Prensesini Son Derece Aptal Bulduğunu ve Nedenini Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Çocukluğunuzda Disney filmlerini izlerken hiç prenseslerin davranışlarının çok mantıksız ya da safça olduğunu düşündünüz mü? Düşündüyseniz yalnız değilsiniz! Gelin insanlar hangi Disney prenseslerini aptal buluyorlarmış birlikte bakalım.
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1. ''Hepsi biraz salak ama Ariel'in gerçekten bir terapiste ihtiyacı var.''
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2. ''Yanılıyorsunuz! En aptal Disney prensesi tartışmasız Hei Hei!''
3. ''Pamuk prensesin aptallığının bir çaresi yok. Umutsuz vaka.''
4. ''Anna. Tanıştığı ilk adama aşık oldu ve kız kardeşinin geçmişte bir şeyler yaşayıp yaşamadığını sorgulamadı. Sadece "ona kötü davrandığını" varsaydı."
5. ''Pamuk prenses diyenlere katılıyorum. Bir yabancıya bu derece güvenmek büyük bir aptallık.''
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6. ''Bella çünkü başta Çirkin'den korkarken, onu kaçırmasına rağmen ona aşık oldu.''
7. ''Uyuyan Güzel. Neredeyse tüm film boyunca uyuduğu yetmiyormuş gibi gördüğü ilk adamla evlendi.''
8. ''Merida gelmiş geçmiş en aptal Disney karakteri olabilir. Kendi elleriyle ailesini ayıya çevirdi.''
9. ''Raya. Sürekli ejderhanın sözünü dinledi ve aptalca seçimler yaptı.''
10. ''Tabii ki Yasemin. Eşya almak için paraya ihtiyaç olduğunu bile bilmiyor. Kendisi ülkenin başına geçmesi için yetiştirilen bir prenses ama ticaretin temellerini anlamıyor.''
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11. ''Ariel. İnsanları bu kadar sevmesi imkansız. Ben insanım ve ben bile insanları bu kadar sevmiyorum.''
12. ''Uyuyan Güzel. Bir insan neden güzelim uykusundan uyanmak ister ki?''
13. ''Rapunzel. Hiç saçlarını kesip aşağı inmek aklına gelememiş mi?''
14. ''Megara. Ama aptaldan ziyade kalbi kırık ve travma geçirmiş diyebiliriz.''
15. ''Pocahontas. Kocoum gibi yakışıklı bir adam varken John Smiths'i seçti.''
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