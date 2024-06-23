Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'ın Katıldığı Sohbet Odasında Şiir Okuyan Teyze Kulaklarınızı Kanatacak!
Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'ın Katıldığı Sohbet Odasında Şiir Okuyan Teyze Kulaklarınızı Kanatacak!
Survivor All Star'da birinciliğe oynayan ve sadece performansı değil totemleriyle de bu yola baş koyan Batuhan Karacakaya'nın büyük bir hayran kitlesi var. X'in sohbet odası Space'te hayranlarıyla bir araya gelen Batuhan'a bir teyzenin müzikli şiir okuması durumu gözler önüne serdi.
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Batuhan Karacakaya büyük umutlarla geldiği Survivor All Star'da istediği başarıyı yakalayamadı.
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Ancak her şeye rağmen halihazırda var olan hayran kitlesine yenilerini ekleyerek büyük bir fan elde etti.
Yarışma bittikten sonra X'te sohbet odalarına katılan Batuhan'a methiyeler düzen büyük bir kalabalık olduğunu da böylece görmüş olduk.
"Batuhan sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım" diyen teyze dinleyenleri kahkahaya boğdu.
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