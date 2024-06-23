Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan'ın Katıldığı Sohbet Odasında Şiir Okuyan Teyze Kulaklarınızı Kanatacak!

Survivor All Star'da birinciliğe oynayan ve sadece performansı değil totemleriyle de bu yola baş koyan Batuhan Karacakaya'nın büyük bir hayran kitlesi var. X'in sohbet odası Space'te hayranlarıyla bir araya gelen Batuhan'a bir teyzenin müzikli şiir okuması durumu gözler önüne serdi.