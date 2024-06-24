‘Faturamatik Yakup’un Mobil Bankacılığa Karşı Mücadelesi! Esnafların Faturasını Ödeyerek Geçimini Sağlıyor

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1996 yılından bu yana mahalle esnaflarının faturasını ödeyerek geçimini sağlayan 'Faturamatik Yakup' lakaplı 46 yaşındaki Yakup Akdeniz, son zamanlarda yaygınlaşan mobil bankacılık uygulamalarından şikayetçi.
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Bölge esnafı tarafından sevilen ve işini yaptığı esnafların fatura tarihini de takip eden Akdeniz, mobil bankacılık sebebiyle işlerinde azalma olduğunu yine de isminin hakkını vermek için çalıştığını söyledi.
28 yıldır bu işi yapan Yakup Akdeniz'in açıklamaları şu şekilde; 📹
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