Uzun Süre Havada Kalabiliyor! Marmara Denizi'nde Uçan Balık Yakalandı

Sahibinin Kulağını Emzik Olarak Kullanan Kedinin Videosu Sosyal Medyada Viral Oldu!

Demet Akalın'ın Gül Gibi "Evli Mutlu Çocuklu"sunu Rezil Rüsva Eden Alizade, Şarkının Orijinalini Unutturdu!

Hz. Muhammed ile Görüşmeye Gittiğini İddia Eden İsmail Hünerlice: "Hz. Ebubekir Bana 'Huhhh' Yaptı"