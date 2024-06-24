Uzun Süre Havada Kalabiliyor! Marmara Denizi'nde Uçan Balık Yakalandı

Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçılar, gövdesi ve yüzgeçleri uçağa benzeyen bir balık yakaladı. Havaların ısınmasıyla birlikte bu türün Marmara Denizi'ne geldiğini söyleyen balıkçı Kenan Balcı, 'Uzun süre uçabilen ilginç bir balık. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne eklenecek.' dedi.
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Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçılar uzun süredir Marmara Denizi'nde görünmeyen bir balık türünü yakaladı.
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'Uçan Balık' olarak bilinen bu türün havaların ısınmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara'ya geldiğini söyleyen balıkçı Kenan Balcı, 'Görenler şaşırıyor, hayretler içinde kalıyor. Türkiye Deniz Canlıları müzesinde olmayan bir balık daha müzeye katılıyor. Uçan Balık, tayyare gibi uçuyor. uzun süre uçabilen ilginç bir balık.' dedi.
Usta balıkçı Kenan Balcı, balığın özelliğini şu ifadelerle anlattı. 📹
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