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Sakarya'da Bir Şahıs Hiç Bir Sebep Yokken Palmiye Ağacını Ateşe Verdi!

Sakarya'da Bir Şahıs Hiç Bir Sebep Yokken Palmiye Ağacını Ateşe Verdi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 11:01

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Sakarya'da kaldırımda yürüyen bir kişi, yol kenarında duran palmiye ağacını ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki gelirken, gövdesi tamamen yanan ağacın son hali görüntüleri izleyenleri üzdü. 

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Sakarya'da kaldırımda yürüyen bir kişi hiç bir sebep yokken kenarda duran bir palmiye ağacını ateşe verdi.

Sakarya'da kaldırımda yürüyen bir kişi hiç bir sebep yokken kenarda duran bir palmiye ağacını ateşe verdi.

Dakikalar içerisinde tamamen yanarak küle dönen ağacın görüntüsü izleyenleri üzdü. Ağacı yakan kişiye sosyal medyada tepki geldi. İşte o görüntüler; 📹

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gur.ebrar34

Allah cezanı versin potansiyel katil/ Akıl hastası insanla dolu ülke🤦🏻‍♀️ O zararı kendine verse kurtulurduk

alphawolf~

ülke manyak dolu

Tahsin 63 Dul

İdrarını bırakabilir yada baltayla vurup devirmeyi deneyebilirdi ama o ateşe vermeyi tercih etmiş. Hergün ilkelliğin ayrı bir şeklini ülkenin çeşitli yerleri... Devamını Gör