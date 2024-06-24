Akrobasi Uçuşu Yapan Hollandalı Kadın Pilotun Kanopisi Açıldı! Uçağı Sakince Yere İndirmeyi Başardı

Akrobasi uçuşu yapan Hollandalı kadın pilot Narine Melkumjan'ın gökyüzünde manevra yapması esnasında kanopisi (pilotu kubbe şeklinde saran cam bölme) açıldı. Yüksek rüzgar nedeniyle oluşan basınç karşısında sakinliğini koruyan Melkumjan uçağı yere indirmeyi başardı.
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Hollanda'da Extra 330LX uçağıyla akrobasi uçuşu yapan Narine Melkumjan isimli kadın pilot talihsiz bir olay yaşadı.
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Manevra yaptığı esnada kinopisi açılan Melkumjan, rüzgar nedeniyle oluşan basınca karşı soğukkanlılığını koruyarak uçağı indirmeyi başardı.
Yaşanan adrenalin dolu görüntüler uçağın içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. İşte o anlar; 📹
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