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Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu, Müşterilerini Kanyona Götürüp Suyun İçinde Tıraş Etti!

Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu, Müşterilerini Kanyona Götürüp Suyun İçinde Tıraş Etti!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 12:53

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Hatay'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının bunaltıcılığına dikkat çeken bir kuaför, müşterilerini Geçilmez Kanyonu’nda tıraş etti. Müşteriler tıraştan memnun olduğunu belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kanyon suyunun kirletilmesi nedeniyle eleştirildi. 

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Hatay'da 40 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle müşterilerini Geçilmez Kanyonu’nda tıraş eden kuaför Emre Can Çelebi, 'İş yerimizde şu an 4 tane klima var ilk defa klimaların yetmediğinin farkına vardık.' dedi.

Hatay'da 40 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle müşterilerini Geçilmez Kanyonu’nda tıraş eden kuaför Emre Can Çelebi, 'İş yerimizde şu an 4 tane klima var ilk defa klimaların yetmediğinin farkına vardık.' dedi.

Müşterilerinin burada tıraş olmaktan memnun olduğunu söyleyen Çelebi, 'Müşterilerimizle birlikte hem aktivite yapıyor, hem de tıraş ediyoruz' dedi.

Müşterilerinin burada tıraş olmaktan memnun olduğunu söyleyen Çelebi, 'Müşterilerimizle birlikte hem aktivite yapıyor, hem de tıraş ediyoruz' dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kanyon suyunun kirletilmesi nedeniyle tepki çekti. 📹

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