Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu, Müşterilerini Kanyona Götürüp Suyun İçinde Tıraş Etti!

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Hatay'da 40 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle müşterilerini Geçilmez Kanyonu’nda tıraş eden kuaför Emre Can Çelebi, 'İş yerimizde şu an 4 tane klima var ilk defa klimaların yetmediğinin farkına vardık.' dedi.
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Müşterilerinin burada tıraş olmaktan memnun olduğunu söyleyen Çelebi, 'Müşterilerimizle birlikte hem aktivite yapıyor, hem de tıraş ediyoruz' dedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kanyon suyunun kirletilmesi nedeniyle tepki çekti. 📹
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