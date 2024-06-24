Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu, Müşterilerini Kanyona Götürüp Suyun İçinde Tıraş Etti!

Hatay'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının bunaltıcılığına dikkat çeken bir kuaför, müşterilerini Geçilmez Kanyonu’nda tıraş etti. Müşteriler tıraştan memnun olduğunu belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kanyon suyunun kirletilmesi nedeniyle eleştirildi.