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Yaşar İpek, Dün Harbiye'de Konser Veren Mert Demir'in Performansını Yerden Yere Vurdu!

Yaşar İpek, Dün Harbiye'de Konser Veren Mert Demir'in Performansını Yerden Yere Vurdu!

Serenay Sarıkaya
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 20:54

Yaşar İpek, dün Harbiye'de konser veren Mert Demir'in performansını eleştirdi. Ünlü şarkıcı Demir'i resmen yerden yere vurdu.

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Ateşe Düştüm şarkısı ile bir anda piyasayı alt üst eden daha sonra da Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişkiyle gündemimizden hiç düşmeyen Mert Demir'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ateşe Düştüm şarkısı ile bir anda piyasayı alt üst eden daha sonra da Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişkiyle gündemimizden hiç düşmeyen Mert Demir'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Gerek şarkıları gerek tarzı ile kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Demir'in konserleri de epey ilgi görüyor bildiğiniz gibi.

Gerek şarkıları gerek tarzı ile kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Demir'in konserleri de epey ilgi görüyor bildiğiniz gibi.

Ünlü şarkıcı dün ilk Harbiye konserini verdi ve yine büyük bir ilgi ile karşılandı. Tabii sevgilisi Sarıkaya'nın Demir'i yalnız bırakmaması ve tüm ekibi toplayıp konsere götürmesi de en az Mert Demir'in performansı kadar konuşuldu.

Ünlü şarkıcı dün ilk Harbiye konserini verdi ve yine büyük bir ilgi ile karşılandı. Tabii sevgilisi Sarıkaya'nın Demir'i yalnız bırakmaması ve tüm ekibi toplayıp konsere götürmesi de en az Mert Demir'in performansı kadar konuşuldu.

Övgüleri bir kenara bırakacak olursak Demir'in performansını eleştirenler de vardı tabii. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu. Demir için "kendine ait üç şarkısı var" diyen İpek, ünlü şarkıcıyı resmen yerin dibine soktu.

Övgüleri bir kenara bırakacak olursak Demir'in performansını eleştirenler de vardı tabii. Bu isimlerden bir tanesi de ünlü şarkıcı Yaşar İpek oldu. Demir için "kendine ait üç şarkısı var" diyen İpek, ünlü şarkıcıyı resmen yerin dibine soktu.

İpek'in "bir şarkıda 30 kere detone olmak ve bu başarı alkışlıyorum" açıklamaları da dikkat çekti. İşte Yaşar İpek'in Mert Demir yorumu 👇🏻

İpek'in "bir şarkıda 30 kere detone olmak ve bu başarı alkışlıyorum" açıklamaları da dikkat çekti. İşte Yaşar İpek'in Mert Demir yorumu 👇🏻

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kendisi dersin Sinatra amk