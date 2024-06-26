Ateşe Düşmeyi Bırakıp Ateşin Kendisi Olan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir Tişörtü Giymesi Dillere Fena Düştü!
Ateşe Düşmeyi Bırakıp Ateşin Kendisi Olan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir Tişörtü Giymesi Dillere Fena Düştü!
Dün setten çıkıp koşarak sevgilisi Mert Demir'in konserine yetişen Serenay Sarıkaya'nın konserde arkadaşları ile eğlendiği anların yanı sıra Mert Demir baskılı tişört giymesi de gündem oldu!
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'Ateşe Düştüm' şarkısı ile bir anda müzik dünyasının altını üstüne getiren daha sonra da Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Mert Demir magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Dün ilk Harbiye konserini gerçekleştiren Mert Demir yine performansıyla çok konuşulda konserin gündemi Serenay Sarıkaya'ydı biliyorsunuz ki. Kimler Geldi Kimler Geçti setini toplayıp konsere götüren Sarıkaya'nın sevgilisini yalnız bırakmaması da herkesten çok eğlenip coşması da gündem oldu!
Dün gecenin bir diğer gündemi de Sarıkaya'nın Mert Demir baskılı tişört giymesiydi tabii 👇🏻
Daha önce Mert Demir'in paylaşımına yaptığı yorum ile tişörtü sahiplendiğini belirten Sarıkaya, aşık olunca yapabileceği şeylerin sınırı olmadığını da göstermiş oldu!
Ateşe düşmeyi bırakıp ateşin ta kendisi olan ünlü oyuncunun bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı tabii orası ayrı! Gelin, Sarıkaya'nın Mert Demir baskılı tişört giymesine kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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