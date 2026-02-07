onedio
Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu'ndan Aşkın İlk Pozu Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 22:57

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Cem Uzan, bu kez sessizliğini bizzat kendi paylaşımlarıyla bozdu. Geçmişte yaşadığı olaylı boşanma süreci ve 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayırmasının ardından adı sık sık yalnızlığıyla anılan Uzan’ın kalbinin yeniden dolduğu ortaya çıktı. Üstelik bu kez iddialar kulislerde kalmadı; Cem Uzan, sevgilisiyle verdiği romantik pozları peş peşe paylaşarak aşkını açık açık ilan etti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Cem Uzan, bu kez özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.

Geçmişte hem iş dünyasında hem de aşk hayatında yaşadığı çalkantılarla sık sık konuşulan Uzan, olaylı boşanma sürecinin ve 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayırmasının ardından uzun bir süre yalnız kalmayı tercih etmişti. Ancak yalnızlık dönemi sona erdi.

Kulislerde dolaşan iddiaların ardından Cem Uzan’ın kalbinin yeniden dolduğu öğrenildi. Üstelik yeni aşkın başlangıç noktası da oldukça sürpriz. İkilinin ilişkisinin bir Galatasaray maçı sırasında başladığı ortaya çıkmıştı.

Özel hayatıyla yeniden magazin gündemine oturan Cem Uzan, bu kez iddiaları bizzat kendi paylaşımlarıyla doğruladı.

Uzan, sevgilisiyle verdiği romantik pozları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı ve fotoğraflara düştüğü notlarla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımlarına “Kadınım” notunu ekleyen Uzan, bir diğer karede ise “Bana yaşattığın her şey için” ifadelerini kullanarak kalp emojisiyle aşkını ilan etti.

