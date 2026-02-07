onedio
Eski Survivor Yarışmacısı Serenay Aktaş Yaşadığı Depresyon Sürecini İlk Kez Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 19:59

Eski Survivor yarışmacısı ve oyuncu Serenay Aktaş, katıldığı programda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ceyda Düvenci’nin sorusuyla adeta içini döken Aktaş, uzun süre bastırdığı duyguların ağır bir depresyona dönüştüğünü söyledi.

Adını geniş kitlelere duyurmayı Survivor'daki performansıyla başaran Serenay Aktaş yarışmaya damga vuran isimlerden biri olmuştu.

Fiziksel gücü, hırslı yapısı ve mücadeleden vazgeçmeyen tavrıyla kısa sürede yarışmanın dikkat çeken isimlerden biri olan Serenay Aktaş, parkurlardaki iddiası kadar ada içindeki tavırlarıyla da bir dönem Survivor’un öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Kadın futbol liginde forma giyen Aktaş, sporcu geçmişinin Survivor’daki başarısının temel taşlarından biri olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Survivor sonrası oyunculuk kariyerine ağırlık veren Serenay Aktaş, çeşitli dizi projelerinde rol alarak ekranlarda yer almaya başlamıştı.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan oyuncu çok ağır bir depresyon süreci yaşadığından bahsetti.

