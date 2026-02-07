Eski Survivor Yarışmacısı Serenay Aktaş Yaşadığı Depresyon Sürecini İlk Kez Anlattı
Eski Survivor yarışmacısı ve oyuncu Serenay Aktaş, katıldığı programda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ceyda Düvenci’nin sorusuyla adeta içini döken Aktaş, uzun süre bastırdığı duyguların ağır bir depresyona dönüştüğünü söyledi.
Adını geniş kitlelere duyurmayı Survivor'daki performansıyla başaran Serenay Aktaş yarışmaya damga vuran isimlerden biri olmuştu.
Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan oyuncu çok ağır bir depresyon süreci yaşadığından bahsetti.
