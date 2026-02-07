Eski Survivor Yarışmacısı Serenay Aktaş Yaşadığı Depresyon Sürecini İlk Kez Anlattı

Fiziksel gücü, hırslı yapısı ve mücadeleden vazgeçmeyen tavrıyla kısa sürede yarışmanın dikkat çeken isimlerden biri olan Serenay Aktaş, parkurlardaki iddiası kadar ada içindeki tavırlarıyla da bir dönem Survivor’un öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Kadın futbol liginde forma giyen Aktaş, sporcu geçmişinin Survivor’daki başarısının temel taşlarından biri olduğunu her fırsatta dile getirmişti. Survivor sonrası oyunculuk kariyerine ağırlık veren Serenay Aktaş, çeşitli dizi projelerinde rol alarak ekranlarda yer almaya başlamıştı.