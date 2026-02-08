Sevgili Kova, bugün Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte, düşüncelerin adeta bir kuantum bilgisayarın hızı ve keskinliğiyle işlemeye başlıyor. Bu durum, haftanın henüz ilk gününde, seni her zamankinden daha net, daha hızlı ve daha 'sen' yapacak. Çevrendeki herkes, senin o kendine has, biraz tuhaf ama kesinlikle dahi fikirlerine hayranlıkla bakacak ve bu, senin için yeni bir sürecin başlangıcı olacak.

Kariyerinde ve kişisel projelerinde yapacağın büyük çıkışı planlamak için bugün tam da ideal bir zaman. Stratejin, kimseyi taklit etmemek ve tamamen orijinal kalmak üzerine kurulu. İnsanlar senin vizyonunu takip etmekte zorlansa bile, Pazartesi günü elde edeceğin sonuçlar, senin ne kadar haklı olduğunu kanıtlayacak. Bugünden itibaren haftanın başrol oyuncususun ve sahne tamamen senin. Bu hafta, senin olağanüstü düşüncelerin ve fikirlerinle herkesi büyüleyeceğin bir hafta olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…