Sevgili Kova, bugün senin için bir dönüm noktası olacak bir olayla karşı karşıyasın. Satürn, Koç burcuna adım atıyor. Bu, senin için bir dönüm noktası olabilir, neredeyse bir yeniden doğuş gibi. İletişim tarzında belirgin bir değişim gözlemleyebilirsin, belki de daha önce hiç olmadığı kadar net ve kesin bir dille ifade edebilirsin kendini. Daha önce belki de çekinerek ifade ettiğin düşüncelerini artık daha net ve kesin bir dille ifade edebilirsin.

Kariyerinde bu durum özellikle ön plana çıkabilir. İş yerinde belki de daha önce hiç cesaret edemediğin şekilde sınırlarını çizebilir, kendini daha rahat ifade edebilirsin artık. Ayrıca, eğer eğitim, yazı, sunum ve anlaşmalar da gündemindeyse; Satürn'ün geçişi, önemli fırsatlar elde etmeni sağlayabilir. Bu dönem, zihinsel disiplin kazanmanı sağlayacak bir süreç olabilir. Öğreneceğin bilgiler, ileride işine çok yarayabilir. Sözlerin daha fazla ağırlık kazanabilir, etrafındakiler üzerinde daha fazla etki yaratabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…