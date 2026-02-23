onedio
article/share
Beren Saat'e Benzediğini İddia Eden Kadın, Goygoyculara Malzeme Çıkardı!

Lila Ceylan
23.02.2026 - 12:04

Sosyal medyada trend olan benzediğin ünlüyü göster akımına bir kadın Beren Saat'e benzediği iddiasıyla katıldı. Benzeyen tarafları olsa da goygoyculara büyük malzeme çıktı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Yıllar geçse de güzelliğine güzellik katan ünlü oyuncu Beren Saat, daima gündemin göbeğinde olanlardan.

Üstelik son birkaç haftadır ekstra gündemde kendisi. 11 Şubat'ta yeni bir yola giren ve şarkıcılığa yönelen Beren Saat, ilk şarkısı CapitaliZoo'yu çıkarmıştı. 

CapitaliZoo sosyal medyanın diline fena düştü. Kimileri Beren Saat'in yeni girişimini takdir ederken ve şarkıyı da kabullenirken, kimileri buna hiç gerek olmadığını ve durduk yere kendine macera çıkardığını savundu. 

Öyle ya da böyle hayatına ve hayatımıza yeni bir soluk getiren Beren Saat, bir anda ülkenin en öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı! Son zamanlarda moda oldu biliyorsunuz, sosyal medya kullanıcıları benzedikleri ünlüyü paylaştıkları videolar çekiyor!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
