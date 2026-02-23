Beren Saat'e Benzediğini İddia Eden Kadın, Goygoyculara Malzeme Çıkardı!
Sosyal medyada trend olan benzediğin ünlüyü göster akımına bir kadın Beren Saat'e benzediği iddiasıyla katıldı. Benzeyen tarafları olsa da goygoyculara büyük malzeme çıktı!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar geçse de güzelliğine güzellik katan ünlü oyuncu Beren Saat, daima gündemin göbeğinde olanlardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bugün gündemimizde olmasının sebebi farklı! Son zamanlarda moda oldu biliyorsunuz, sosyal medya kullanıcıları benzedikleri ünlüyü paylaştıkları videolar çekiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın