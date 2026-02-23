onedio
Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Son Hali Şaşırttı!

Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 14:51

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Şevket'e Caner Kurtaran hayat veriyordu. Kurtaran'ın diziden olaylı ayrılışının ardından Şevket rolüne Hasan Küçükçetin gelmişti. 

Hasan Küçükçetin'in son hali yıllar sonra ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran, hala da efsaneliğini koruyan Yaprak Dökümü'nü hatırlamayan yoktur!

Bir döneme damgasını vuran, hala da efsaneliğini koruyan Yaprak Dökümü'nü hatırlamayan yoktur!

Ali Rıza Bey'inden Hayriye Hanım'ına, Necla ve Leyla'sından Fikret'e, Oğuz'undan Ferhunde'sine her bir karakteriyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle kazıyan Yaprak Dökümü, 2006 yılında hayatımıza girmişti. 

Dizide ailenin tek oğlu Şevket'i de Caner Kurtaran canlandırıyordu. 97. bölümde bir anda diziden ayrılan Kurtaran'ın Yaprak Dökümü'nden çıkışı olaylı olmuştu.

Şevket, Yaprak Dökümün'deki demirbaş karakterlerden biri olduğundan senaryodan yok edilmesi mümkün değildi.

Şevket, Yaprak Dökümün'deki demirbaş karakterlerden biri olduğundan senaryodan yok edilmesi mümkün değildi.

Caner Kurtaran'ın ani ayrılışının ardından Şevket'i yaşatmaya devam etmesi için Hasan Küçükçetin'le anlaşılmıştı. 

Görünüm ve mizaç olarak oldukça benzeseler de bu değişiklikten sonra kimse Şevket'e eskisi gibi bakamadı.

Yaprak Dökümü'nden sonra Hasan Küçükçetin adeta sırra kadem bastı.

Yaprak Dökümü'nden sonra Hasan Küçükçetin adeta sırra kadem bastı.

Herhangi yeni bir projede görmediğimiz Hasan Küçükçetin'in son hali geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. 

Son hali görenleri şaşırttı!

