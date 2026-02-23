Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Son Hali Şaşırttı!
Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Şevket'e Caner Kurtaran hayat veriyordu. Kurtaran'ın diziden olaylı ayrılışının ardından Şevket rolüne Hasan Küçükçetin gelmişti.
Hasan Küçükçetin'in son hali yıllar sonra ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damgasını vuran, hala da efsaneliğini koruyan Yaprak Dökümü'nü hatırlamayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şevket, Yaprak Dökümün'deki demirbaş karakterlerden biri olduğundan senaryodan yok edilmesi mümkün değildi.
Yaprak Dökümü'nden sonra Hasan Küçükçetin adeta sırra kadem bastı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın