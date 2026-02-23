Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in 3 Numarası Yasmin, 1 Yaşına Girdi!
Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel’in en küçük kızları Yasmin 1 yaşına girdi. Ünlü çiftin evde yaptıkları sade ama sıcacık doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, yıllarca Fenerbahçe formasıyla kaleyi koruyan Volkan Demirel, sahadaki hırslı duruşunu yıllar içinde aile hayatındaki sakin ve korumacı tavrıyla dengeleyen isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak çift, yaklaşık 6-7 yıllık bir aranın ardından üçüncü bebek müjdesini vererek herkesi şaşırtmıştı.
Ve zaman gerçekten su gibi aktı… Minik Yasmin dün 1 yaşına girdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın