Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in 3 Numarası Yasmin, 1 Yaşına Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 13:47

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel’in en küçük kızları Yasmin 1 yaşına girdi. Ünlü çiftin evde yaptıkları sade ama sıcacık doğum günü kutlaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, yıllarca Fenerbahçe formasıyla kaleyi koruyan Volkan Demirel, sahadaki hırslı duruşunu yıllar içinde aile hayatındaki sakin ve korumacı tavrıyla dengeleyen isimlerden biri oldu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolculuğuna adım atan Demirel, özel hayatıyla da yıllarca hep gündeme geldi. 

2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel ile 2010 yılında evlenen Volkan Demirel tam anlamıyla “örnek aile” portresi çizdi.

Magazin dünyasında skandallarla değil, uyumları ve birbirlerine olan destekleriyle anılan ikili, kime sorsanız mutlaka favori çiftler arasında yer alıyor desek abartmış olmayız. 

Çiftin ilk kızları Yade 2014 yılında dünyaya geldi. İkinci kızları Yeda ise 2017’de aileye katılmıştı. O zamandan bu yana da artık bebek defterini kapattılar sanıyorduk.

Ancak çift, yaklaşık 6-7 yıllık bir aranın ardından üçüncü bebek müjdesini vererek herkesi şaşırtmıştı.

Evliliklerinin 14. yılında ailelerine katılan minik Yasmin, daha doğduğu andan itibaren sosyal medyanın göz bebeği oldu. Babasına olan benzerliği ve ciddi bakışlarıyla daha ilk günden dikkat çeken Yasmin, anne ve babasının paylaşımlarına sık sık konu oldu. 

Küçük Yasmin’in eve neşe getirdiği, ablalara ayrı bir heyecan kattığı her halinden belliydi. Demirel ailesi, üç kızlı mutlu tablolarıyla takipçilerinden binlerce beğeni almaya devam etti.

Ve zaman gerçekten su gibi aktı… Minik Yasmin dün 1 yaşına girdi!

Evlerinde yaptıkları mütevazı ama bir o kadar da sıcak doğum günü kutlamasından kareler paylaşan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Sade bir pasta ve bol kahkaha eşliğinde kutlanan ilk yaş, takipçileri de duygulandırdı. Yasmin’in ne kadar büyüdüğü, yanaklarının tatlılığı ve bakışlarının sevimliliği yorumlara yansıdı. İlk başta babasına benzetilen minik prenses, bize sanki büyüdükçe annesine dönüyormuş gibi geldi!

41 kere maşallah, iyi ki doğdun Yasmin.

