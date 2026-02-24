60 Yaşına Merdiven Dayayan Eski Model Chuando Tan Fiziğiyle Gençlere Taş Çıkardı!

Chuando Tan aslında sadece fit görüntüsüyle değil, kariyer geçmişiyle de dikkat çeken bir isim. 1980’li ve 90’lı yıllarda Singapur’da modellik yaparak tanınan Tan, daha sonra moda fotoğrafçılığına yöneldi.

Yıllar içinde birçok ünlü isimle çalışan ve Asya moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Tan fiziğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.