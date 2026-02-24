60 Yaşına Merdiven Dayayan Eski Model Chuando Tan Fiziğiyle Gençlere Taş Çıkardı!
Zaman onun için adeta durmuş gibi! 59 yaşındaki Singapurlu model ve fotoğrafçı Chuando Tan, sosyal medyada paylaştığı son karelerle yine gündemin zirvesine oturdu. İlk bakışta 30’lu yaşlarında sanılan Tan, hem fiziği hem de pürüzsüz cildiyle gençlere adeta meydan okuyor.
Yakında 60 yaşına girecek olan Singapurlu model ve fotoğrafçı Chuando Tan, yaşıyla görüntüsünün tamamen zıt olması yüzünden sosyal medyada çok konuşuluyor.
Gelelim herkesin konuştuğu konuya… 59 yaşındaki Tan’ın kaslı vücudu ve genç görünümü, özellikle son paylaşımlarıyla yeniden gündem oldu.
