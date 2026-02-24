onedio
60 Yaşına Merdiven Dayayan Eski Model Chuando Tan Fiziğiyle Gençlere Taş Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 09:40

Zaman onun için adeta durmuş gibi! 59 yaşındaki Singapurlu model ve fotoğrafçı Chuando Tan, sosyal medyada paylaştığı son karelerle yine gündemin zirvesine oturdu. İlk bakışta 30’lu yaşlarında sanılan Tan, hem fiziği hem de pürüzsüz cildiyle gençlere adeta meydan okuyor.

Yakında 60 yaşına girecek olan Singapurlu model ve fotoğrafçı Chuando Tan, yaşıyla görüntüsünün tamamen zıt olması yüzünden sosyal medyada çok konuşuluyor.

Chuando Tan aslında sadece fit görüntüsüyle değil, kariyer geçmişiyle de dikkat çeken bir isim. 1980’li ve 90’lı yıllarda Singapur’da modellik yaparak tanınan Tan, daha sonra moda fotoğrafçılığına yöneldi.

Yıllar içinde birçok ünlü isimle çalışan ve Asya moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Tan fiziğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Gelelim herkesin konuştuğu konuya… 59 yaşındaki Tan’ın kaslı vücudu ve genç görünümü, özellikle son paylaşımlarıyla yeniden gündem oldu.

Sıkı bir antrenman rutini uyguladığı, düzenli yüzdüğü ve ağırlık çalıştığı bilinen, 60'ına merdiven dayayan modelin formda hali çok konuşuldu.

