Hakan Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a Kadar Uzanan Çalkantılı Aşk Hayatını İnceliyoruz
Cemiyet hayatının gözde ismi Hakan Sabancı’nın 2013’ten bu yana birlikte anıldığı isimler yeniden gündeme taşındı. Üstelik bu kez kronolojik bir listeyle!
Özellikle Hande Erçel ile yaşadığı uzun soluklu ilişki sonrası Sabancı’nın geçmiş aşk defteri tekrar açıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren “aşk kronolojisi” listesi kısa sürede gündeme oturdu! Peki Hakan Sabancı'nın aşk defterinde adı geçen isimler kimler? Gelin detaylara birlikte bakalım!
1. Hakan Sabancı'nın sansasyonel aşk hayatının ilk filizleri Ayşe Özyılmazel ile olduğu zamana denk geliyor!
2. Çok geçmeden Hakan Sabancı'nın adı Afra Özgen ile anılmaya başlandı.
3. Hakan Sabancı'nın, kendinden 10 yaş büyük sosyetik güzel Lara Surol ile anılmadan önce uzun bir birlikteliği vardı!
4. Aslışah Alkoçlar ilişkisi en çok bilinenlerden biri oldu.
5. Ayrılığın ardından Didem Soydan iddiası gündeme geldi.
6. Hemen ardından Cansu Melis Karakuş ile birkaç ay sürecek ilişkisi başladı.
7. Adı sık sık farklı isimlerle ile anılan Hakan Sabancı'nın birçok farklı ülkeden güzelle ilişkisi oldu!
8. Bir süre gündemi meşgul eden bir dedikoduya göre Hadise ile Hakan Sabancı'nın da adı yan yana anılmaya başlamıştı!
9. Medyatik güzel Eliz Sakuçoğlu ile o dönemde çok ses getiren bir birlikteliğe başlamışlardı.
10. Hakan Sabancı'nın Best Model of Turkey güzellerine de özel bir ilgisi olduğunu bilmeyen yok!
11. Herkesin hatırlayacağı bomba aşk: Merve Boluğur ile yaşanan ‘1000 gül’ olayı unutulmadı!
12. Dila Tarkan ve Hakan Sabancı hakkındaki iddia dikkat çekti.
13. Survivor'da daha yakından tanıdığımız Serenay Aktaş'a yeniden döndü!
14. Hakan Sabancı'nın tüm olayları gölgede bırakacak ilişkisi ise Aygün Aydın ile yaşandı!
15. En uzun soluklu ve magazinin gözde ilişkisi: Hande Erçel
16. 2025’te adı Naz Şahin ile anıldı.
17. 2026’da sürpriz iddia: Hakan Sabancı ve oyuncu Rabia Soytürk'ün adı aşk iddialarına karıştı!
Görünen o ki Hakan Sabancı’nın aşk defteri yıllardır kapanmıyor, sadece yeni bir sayfa açıyor!
Bu grafik google'un yapay zeka destekli not alma uygulaması olan Notebook LM ile yapılmıştır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
fakir abaza olur zengin de çapkın 😒 kadın yapınca kaşar zengin erkek yapınca çapkın... ah ben sizin eril dilinizi...
eleman sıfır kriter ölüyü diriyi herkesi elden geçirmiş :))))))
Reel Behlül