Hakan Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a Kadar Uzanan Çalkantılı Aşk Hayatını İnceliyoruz

O dönemde birbirlerine çok yakıştırılan genç çiftin aşkları oldukça kısa sürmüştü çünkü Hakan Sabancı'nın adı yine bir başka güzel ile anılmaya başlamıştı! Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra Merve Boluğur ayrılmış, Hakan Sabancı da affedilmek için tam 1000 adet gül göndermişti!

