onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a Kadar Uzanan Çalkantılı Aşk Hayatını İnceliyoruz

Hakan Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a Kadar Uzanan Çalkantılı Aşk Hayatını İnceliyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.02.2026 - 11:05

Cemiyet hayatının gözde ismi Hakan Sabancı’nın 2013’ten bu yana birlikte anıldığı isimler yeniden gündeme taşındı. Üstelik bu kez kronolojik bir listeyle!

Özellikle Hande Erçel ile yaşadığı uzun soluklu ilişki sonrası Sabancı’nın geçmiş aşk defteri tekrar açıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren “aşk kronolojisi” listesi kısa sürede gündeme oturdu! Peki Hakan Sabancı'nın aşk defterinde adı geçen isimler kimler? Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hakan Sabancı'nın sansasyonel aşk hayatının ilk filizleri Ayşe Özyılmazel ile olduğu zamana denk geliyor!

1. Hakan Sabancı'nın sansasyonel aşk hayatının ilk filizleri Ayşe Özyılmazel ile olduğu zamana denk geliyor!

2013 yılında başlayan bu ilişki, yaş farkı nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. 22 yaşındaki Sabancı ile 34 yaşındaki Ayşe Özyılmazel’in birlikteliği o dönem magazin manşetlerinden düşmemişti.

2. Çok geçmeden Hakan Sabancı'nın adı Afra Özgen ile anılmaya başlandı.

2. Çok geçmeden Hakan Sabancı'nın adı Afra Özgen ile anılmaya başlandı.

2014’te Afra Özgen ile görüntülenen Sabancı, cemiyet kulislerinde sık sık konuşulmaya başladı. İlişki kısa sürdü ama magazin radarına girmesi için yeterliydi.

İsmi o dönemde Hakan Sabancı ile anılan Afra Özgen, magazin dünyasının da ilgisini oldukça çekmişti. Ayrıldıktan sonra Türkiye'de birçok ünlü isimle daha adı sık sık bir araya gelen Afra Özgen daha sonra fazla gündem olmadı.

3. Hakan Sabancı'nın, kendinden 10 yaş büyük sosyetik güzel Lara Surol ile anılmadan önce uzun bir birlikteliği vardı!

3. Hakan Sabancı'nın, kendinden 10 yaş büyük sosyetik güzel Lara Surol ile anılmadan önce uzun bir birlikteliği vardı!

2015 yılı Sabancı için oldukça hareketli geçti! Önce Dila Pekdemir ile yaklaşık bir yıl süren bir birliktelik yaşadı. Ardından sosyetik güzel Lara Surol ile anıldı. Aynı yılın en çok konuşulan ilişkilerinden biri ise Aslışah Alkoçlar ile oldu. Ancak bu aşk da uzun soluklu olmadı.

4. Aslışah Alkoçlar ilişkisi en çok bilinenlerden biri oldu.

4. Aslışah Alkoçlar ilişkisi en çok bilinenlerden biri oldu.

2015’te başlayan bu birliktelik, 2016’da sona erdi. Ciddileşen ilişki sürpriz bir ayrılıkla noktalandı ve magazin kulisleri uzun süre bu ayrılığı konuştu.

Aslışah Alkoçlar'ın o dönemki “Kesinlikle bir aldatma olmadı. Ben çok güzel bir kızım, Hakan çok yakışıklı bir adam ve yaşlarımız henüz çok küçük. Biz Hakan’la baktık iş çok ciddiye, evlilik boyutuna gidiyor, konuşup ayrılma kararı aldık” açıklaması gündeme damga vurmuştu.

5. Ayrılığın ardından Didem Soydan iddiası gündeme geldi.

5. Ayrılığın ardından Didem Soydan iddiası gündeme geldi.

2016’da adı Didem Soydan ile anıldı. Taraflar “yakın arkadaşız” açıklaması yapsa da, magazin cephesi bu yakınlığı pek sıradan bulmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hemen ardından Cansu Melis Karakuş ile birkaç ay sürecek ilişkisi başladı.

6. Hemen ardından Cansu Melis Karakuş ile birkaç ay sürecek ilişkisi başladı.

Fi dizisiyle yıldızı parlayan Karakuş ile kısa süreli bir birliktelik yaşadı. Mutlu pozlar verilse de bu ilişki de birkaç ay içinde sona erdi.

7. Adı sık sık farklı isimlerle ile anılan Hakan Sabancı'nın birçok farklı ülkeden güzelle ilişkisi oldu!

7. Adı sık sık farklı isimlerle ile anılan Hakan Sabancı'nın birçok farklı ülkeden güzelle ilişkisi oldu!

2017’de İtalyan model Asya Valente ile anıldı. 2019’da ise İspanyol model Laura Molina ile görüntülendi. Sabancı’nın aşk hayatının sınır tanımadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

8. Bir süre gündemi meşgul eden bir dedikoduya göre Hadise ile Hakan Sabancı'nın da adı yan yana anılmaya başlamıştı!

8. Bir süre gündemi meşgul eden bir dedikoduya göre Hadise ile Hakan Sabancı'nın da adı yan yana anılmaya başlamıştı!

2017’de adı Hadise ile yan yana anıldı. Hatta annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak söylentiler kısa sürede gündemden düştü.

9. Medyatik güzel Eliz Sakuçoğlu ile o dönemde çok ses getiren bir birlikteliğe başlamışlardı.

9. Medyatik güzel Eliz Sakuçoğlu ile o dönemde çok ses getiren bir birlikteliğe başlamışlardı.

2017’de başlayan birliktelik, çok ses getirse de aynı hızla sona erdi. Ayrılık fazla konuşulmadan kapandı.

10. Hakan Sabancı'nın Best Model of Turkey güzellerine de özel bir ilgisi olduğunu bilmeyen yok!

10. Hakan Sabancı'nın Best Model of Turkey güzellerine de özel bir ilgisi olduğunu bilmeyen yok!

Cansu Melis Karakuş ve Dila Pekdemir gibi Aslıhan Karalar da Hakan Sabancı'nın radarına takılan güzellerdendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Herkesin hatırlayacağı bomba aşk: Merve Boluğur ile yaşanan ‘1000 gül’ olayı unutulmadı!

11. Herkesin hatırlayacağı bomba aşk: Merve Boluğur ile yaşanan ‘1000 gül’ olayı unutulmadı!

O dönemde birbirlerine çok yakıştırılan genç çiftin aşkları oldukça kısa sürmüştü çünkü Hakan Sabancı'nın adı yine bir başka güzel ile anılmaya başlamıştı! Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra Merve Boluğur ayrılmış, Hakan Sabancı da affedilmek için tam 1000 adet gül göndermişti! 

2018’de başlayan ilişki kısa sürdü ama etkisi büyük oldu. Ayrılık sonrası Sabancı’nın Merve Boluğur’a 1000 adet gül gönderdiği iddiası magazin tarihine geçti. Ancak bu jest barışmaya yetmedi.

12. Dila Tarkan ve Hakan Sabancı hakkındaki iddia dikkat çekti.

12. Dila Tarkan ve Hakan Sabancı hakkındaki iddia dikkat çekti.

Hakan Sabancı ile Dila Tarkan arasındaki aşk, 2019 yılında magazin gündeminde kısa süreli konuşulan flört iddialarından biri olarak yer aldı. İkilinin adı ilk kez birlikte ABD’de Coachella Müzik Festivali’ne gittikleri yönündeki paylaşımlarla duyuldu ve bu döneme ait tatil fotoğrafları basına yansıdı.

13. Survivor'da daha yakından tanıdığımız Serenay Aktaş'a yeniden döndü!

13. Survivor'da daha yakından tanıdığımız Serenay Aktaş'a yeniden döndü!

Aktaş ve Sabancı 2017 senesinde bir süre görüşüp daha sonra ayrılma kararı almışlardı fakat 2019’da ise yeniden aynı mekanda görüntülenmeleri ses getirmişti.

14. Hakan Sabancı'nın tüm olayları gölgede bırakacak ilişkisi ise Aygün Aydın ile yaşandı!

14. Hakan Sabancı'nın tüm olayları gölgede bırakacak ilişkisi ise Aygün Aydın ile yaşandı!

Yaptığı birbirinden ilginç açıklamalarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, mesaj ifşalarından tutun da mekan basmaya kadar birçok garip olaya imza atmıştı. 

2021’de yaşanan ilişki, mesaj ifşaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla olaylı bir sürece dönüştü. Bu dönem, Sabancı’nın en sansasyonel aşk hikayesi olarak hafızalara kazındı.

15. En uzun soluklu ve magazinin gözde ilişkisi: Hande Erçel

15. En uzun soluklu ve magazinin gözde ilişkisi: Hande Erçel

2022’de başlayan birliktelik, yurtdışı tatilleri ve kırmızı halı pozlarıyla oldukça ciddi bir tablo çizdi. Uzun süre magazin manşetlerinde kalan ilişki, Sabancı’nın en çok konuşulan aşkı oldu.

İkilinin aşkı kadar ayrılığı da gündemden düşmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. 2025’te adı Naz Şahin ile anıldı.

16. 2025’te adı Naz Şahin ile anıldı.

Hande Erçel sonrası sessiz bir döneme giren Sabancı’nın adı 2025’te Naz Şahin ile kulislerde konuşulmaya başladı.

17. 2026’da sürpriz iddia: Hakan Sabancı ve oyuncu Rabia Soytürk'ün adı aşk iddialarına karıştı!

17. 2026’da sürpriz iddia: Hakan Sabancı ve oyuncu Rabia Soytürk'ün adı aşk iddialarına karıştı!

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk arasındaki aşk iddiaları, Sabancı’nın Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından magazin kulislerinde konuşulmaya başladı. Yılbaşı gecesi birlikte olduklarına dair ortaya atılan iddialar ve bazı etkinlik çıkışlarında aynı karede anıldıkları söylentileri dedikoduları iyice kuvvetlendirdi. İkiliden net bir doğrulama gelmezken, Rabia Soytürk’ün aşk sorularına verdiği “Belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur” şeklindeki üstü kapalı yanıtı magazin dünyasında “inkâr gelmedi” yorumlarına neden oldu.

Görünen o ki Hakan Sabancı’nın aşk defteri yıllardır kapanmıyor, sadece yeni bir sayfa açıyor!

Görünen o ki Hakan Sabancı’nın aşk defteri yıllardır kapanmıyor, sadece yeni bir sayfa açıyor!

2013’ten 2026’ya uzanan aşk kronolojisi; uzun soluklu ilişkiler, kısa süreli flört iddiaları ve bolca magazin manşetiyle dolu. Kimi zaman büyük aşklar, kimi zaman olaylı ayrılıklar… Ama değişmeyen tek şey, Sabancı’nın özel hayatının her daim gündemin merkezinde olması. Bakalım sıradaki manşet kiminle gelecek?

Bu grafik google'un yapay zeka destekli not alma uygulaması olan Notebook LM ile yapılmıştır.

Bu grafik google'un yapay zeka destekli not alma uygulaması olan Notebook LM ile yapılmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
75
25
11
4
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
bu sunako

fakir abaza olur zengin de çapkın 😒 kadın yapınca kaşar zengin erkek yapınca çapkın... ah ben sizin eril dilinizi...

Pasif Kullanıcı

eleman sıfır kriter ölüyü diriyi herkesi elden geçirmiş :))))))