Belediye Başkanının Pazarcı Krizi Sonrası Geçmişteki Esnaf Ziyareti Tekrar Gündem Oldu!

12.08.2025 - 16:53

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez geçmişte çekilen bir video ile sosyal medyanın radarında. Kısa süre önce, 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satan bir pazarcıya sert çıkışıyla gündem olan Bahadır, o anları kendi hesabından paylaşmıştı. Tavırlarına kimi destek verirken kimi tepki göstermişti. Ancak sosyal medyada rüzgar bu kez farklı esti. Yıllar önce ruhsatı olmayan başka bir esnafa yaklaşımı tekrar gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Son günlerde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın tavırları, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde semt pazarına inen Bahadır, kamerasıyla hem fiyatları kontrol edip hem de pazarcılarla sohbet etmişti.Ancak bir pazarcıyla yaşadığı diyalog ortalığı kızıştırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde semt pazarına inen Bahadır, kamerasıyla hem fiyatları kontrol edip hem de pazarcılarla sohbet etmişti.Ancak bir pazarcıyla yaşadığı diyalog ortalığı kızıştırmıştı.

Bahadır, tezgahları gezerken bir pazarcının domatesi 50 liraya sattığını görünce, “20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı?” sözleriyle tepki göstermişti. Pazarcı ise, “İçinden bir dünya çürük çıktı” diyerek kendini savunmuştu. O anların videosu Instagram’da ve X’te hızla yayılmıştı. Bahadar'ın tavırlarına kimiler tepki gösterirken kimileri de destek verrmişti.

