Belediye Başkanının Pazarcı Krizi Sonrası Geçmişteki Esnaf Ziyareti Tekrar Gündem Oldu!

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez geçmişte çekilen bir video ile sosyal medyanın radarında. Kısa süre önce, 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satan bir pazarcıya sert çıkışıyla gündem olan Bahadır, o anları kendi hesabından paylaşmıştı. Tavırlarına kimi destek verirken kimi tepki göstermişti. Ancak sosyal medyada rüzgar bu kez farklı esti. Yıllar önce ruhsatı olmayan başka bir esnafa yaklaşımı tekrar gündem oldu.