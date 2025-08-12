Belediye Başkanının Pazarcı Krizi Sonrası Geçmişteki Esnaf Ziyareti Tekrar Gündem Oldu!

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu kez geçmişte çekilen bir video ile sosyal medyanın radarında. Kısa süre önce, 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satan bir pazarcıya sert çıkışıyla gündem olan Bahadır, o anları kendi hesabından paylaşmıştı. Tavırlarına kimi destek verirken kimi tepki göstermişti. Ancak sosyal medyada rüzgar bu kez farklı esti. Yıllar önce ruhsatı olmayan başka bir esnafa yaklaşımı tekrar gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın tavırları, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın