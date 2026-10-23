Güçlü Çocuklar Yetiştirmek İsteyen Ebeveynlerin Yapması Gereken 5 Şey
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Kaynak: https://happyfamilies.com.au/articles...
Günümüz ebeveynlik anlayışında sıklıkla yanlış değerlendirilen 'dayanıklılık' (resilience) kavramı üzerine yapılan psikolojik araştırmalar, çocukları güçlü kılmanın yolunun onları yalnız bırakmak veya katı kurallarla eğitmekten geçmediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar ve bilimsel veriler, zorluklar karşısında yılmayan, özgüvenli bireyler yetiştirmenin 5 temel kuralını belirledi.
İşte çocuklarda psikolojik dayanıklılığı artıran 5 bilimsel sır:
1. Önemsendiğini ve Dinlendiğini Hissettirmek
3. "Kurtarıcı" Olmayı Bırakıp Zor İşleri Onlara Bırakmak
5. Bağımsızlık Ve Riskli Oyunlara Alan Açmak
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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