Güçlü Çocuklar Yetiştirmek İsteyen Ebeveynlerin Yapması Gereken 5 Şey

Andrew Fuller tarafından yaklaşık 16.000 genç üzerinde yapılan kapsamlı araştırma, dayanıklılığı en yüksek çocukların ortak iki noktada buluştuğunu gösteriyor: Dinlenilmek ve önemsenmek.

Çocuğunuz bir sorunla geldiğinde ekranları kapatıp, tüm dikkatinizi ona vererek dinlemek; sorunu onun yerine çözmekten çok daha değerli. Uzmanlar, ebeveynlerin rehber konumunda kalıp 'Sence ne yapmalısın?' sorusuyla çocuğu düşünmeye yöneltmesini öneriyor.

2. Kriz Anlarında Sakin Kalabilmek)

Yazar Steve Biddulph’un vurguladığı gibi, ebeveynin en kritik görevi fırtınalı anlarda çocuktan daha sakin kalabilmektir. Çocukların sinir sistemi, çevresindeki yetişkinlerin sakinliğini modelleyerek yatışır.

Öfke nöbetine öfkeyle karşılık vermek kaygıyı tırmandırırken; derin bir nefes alıp tepkiyi fırtına geçtikten sonraya ertelemek çocuğa öz-düzenlemeyi öğretir.