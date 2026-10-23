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Güçlü Çocuklar Yetiştirmek İsteyen Ebeveynlerin Yapması Gereken 5 Şey

Güçlü Çocuklar Yetiştirmek İsteyen Ebeveynlerin Yapması Gereken 5 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 15:21
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Günümüz ebeveynlik anlayışında sıklıkla yanlış değerlendirilen 'dayanıklılık' (resilience) kavramı üzerine yapılan psikolojik araştırmalar, çocukları güçlü kılmanın yolunun onları yalnız bırakmak veya katı kurallarla eğitmekten geçmediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar ve bilimsel veriler, zorluklar karşısında yılmayan, özgüvenli bireyler yetiştirmenin 5 temel kuralını belirledi.

İşte çocuklarda psikolojik dayanıklılığı artıran 5 bilimsel sır:

Kaynak

Kaynak: https://happyfamilies.com.au/articles...
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1. Önemsendiğini ve Dinlendiğini Hissettirmek

1. Önemsendiğini ve Dinlendiğini Hissettirmek

Andrew Fuller tarafından yaklaşık 16.000 genç üzerinde yapılan kapsamlı araştırma, dayanıklılığı en yüksek çocukların ortak iki noktada buluştuğunu gösteriyor: Dinlenilmek ve önemsenmek.

Çocuğunuz bir sorunla geldiğinde ekranları kapatıp, tüm dikkatinizi ona vererek dinlemek; sorunu onun yerine çözmekten çok daha değerli. Uzmanlar, ebeveynlerin rehber konumunda kalıp 'Sence ne yapmalısın?' sorusuyla çocuğu düşünmeye yöneltmesini öneriyor.

2. Kriz Anlarında Sakin Kalabilmek)

Yazar Steve Biddulph’un vurguladığı gibi, ebeveynin en kritik görevi fırtınalı anlarda çocuktan daha sakin kalabilmektir. Çocukların sinir sistemi, çevresindeki yetişkinlerin sakinliğini modelleyerek yatışır.

Öfke nöbetine öfkeyle karşılık vermek kaygıyı tırmandırırken; derin bir nefes alıp tepkiyi fırtına geçtikten sonraya ertelemek çocuğa öz-düzenlemeyi öğretir.

3. "Kurtarıcı" Olmayı Bırakıp Zor İşleri Onlara Bırakmak

3. "Kurtarıcı" Olmayı Bırakıp Zor İşleri Onlara Bırakmak

Her zorlukta müdahale edip çocuğu kurtarmak, ona farkında olmadan 'Sen tek başına başaramazsın' mesajı verir. Yale Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, ebeveynlerin bu aşırı korumacı desteği azaltmasının çocuklardaki kaygıyı terapi kadar etkili bir şekilde düşürdüğünü gösteriyor.

Çocukların derslerde, arkadaş ilişkilerinde veya spor aktivitelerinde ufak tökezlemelerine izin vermek, kendi yetersizlik algılarını kırmalarını sağlar.

4. Kendilerinden Büyük Bir Anlam Ve Hikaye Sunmak

Dayanıklılık araştırmacısı Ann Masten, çocuğa bir aile kültürü, gelenek, sorumluluk duygusu veya daha büyük bir amaç kazandırmanın psikolojik koruyuculuğuna dikkat çekiyor.

Kendi aile hikayelerini bilen, evde veya toplumda birilerinin kendisine ihtiyaç duyduğunu hisseden çocuklar, yaşadıkları acı ve zorlukları daha büyük bir yaşam amacının parçası olarak görüp süreci daha hızlı atlatıyor.

5. Bağımsızlık Ve Riskli Oyunlara Alan Açmak

5. Bağımsızlık Ve Riskli Oyunlara Alan Açmak

2023 yılında oyun uzmanı Peter Gray, çocukların bağımsız aktivitelerindeki düşüşün gençlerdeki kaygı ve depresyon artışının ana nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Güvenli sınırlar dahilinde yüksek yerlere tırmanmak, önden yürümesine izin vermek veya tek başına bakkala göndermek gibi kontrollü riskli oyunlar, çocuğun korku sistemini yeniden düzenler.

Dayanıklılık Yalnızca Büyümek Değil, Destekle Güçlenmektir

Uzmanların ortak mesajı net: Dayanıklılık sertleşmek veya kendi başının çaresine bakmak değildir. Çocukların zorlukları aşabilmesi için ihtiyaç duydukları şey arkalarında duran, kurtarmak yerine destek olan güvenli bir ebeveyn varlığıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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