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Yaşam
AB Onay Verdi: İnsanlara Cırcır Böceği Yedirecekler

AB Onay Verdi: İnsanlara Cırcır Böceği Yedirecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 14:59
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Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir gıda stratejileri ve alternatif protein kaynakları kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı. 3 Ocak 2023’te kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim amaçlı böcek yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış Cricket One Co. Ltd. şirketinin talebi doğrultusunda ev cırcır böceklerinin (Acheta domesticus) toz halinde gıda maddelerinde kullanılmasına resmen izin verildi.

Yeni mevzuat kapsamına giren ürün yelpazesi oldukça geniş: Çok tahıllı ekmekler, krakerler, bisküviler, tahıl barları, soslar, pizzalar, işlenmiş patates ürünleri, çorbalar, çikolatalar, kuruyemişler ve hatta bira.

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Düzenleme, gıda sektöründe şeffaflık ve etik etiketleme tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Düzenleme, gıda sektöründe şeffaflık ve etik etiketleme tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Dünyanın önde gelen vegan ve vejetaryen sertifikalandırma markası V-Label’ın Uluslararası İletişim Müdürü Tim De Smet, böcek proteininin özellikle 'et muadili' (et analogları) olarak sunulan vejetaryen/vegan alternatiflerde kullanılabilme ihtimalini sorunlu bulduklarını belirtti.

AB yasalarına göre böcek proteini, hayvanlardan üretildiği için 'hayvansal originli gıda' kategorisine giriyor ve içindekiler kısmında belirtilmesi gerekiyor. Ancak “vejetaryen” veya “vegan” terimleri AB genelinde yasal koruma altında olmadığı için üreticiler ambalajlarda bu ifadeleri serbestçe kullanabiliyor.

Yönetmelikte, cırcır böceği tüketimiyle doğrudan ilişkilendirilen yeterli birincil alerji vakası bulunmadığı gerekçesiyle özel bir uyarı etiketi zorunluluğu getirilmedi.

Yönetmelikte, cırcır böceği tüketimiyle doğrudan ilişkilendirilen yeterli birincil alerji vakası bulunmadığı gerekçesiyle özel bir uyarı etiketi zorunluluğu getirilmedi.

Tim De Smet, bu durumun özellikle kabuklulara, yumuşakçalara ve toz akarlarına alerjisi olan tüketiciler için risk taşıdığını vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

'Tüketiciler, ambalaj üzerinde özel bir uyarı olmaksızın ürünün Acheta domesticus içerip içermediğini anlamak için içindekiler listesini tek tek incelemek zorunda kalıyor. Bu durum, tüketici güvenini zedeleyen bir şeffaflık eksikliğidir.'

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin büyük bir kısmının böcek tüketimine mesafeli olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin büyük bir kısmının böcek tüketimine mesafeli olduğunu gösteriyor.

Gıda Standartları Ajansı’nın 1.930 yetişkinle gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların %67’si hiçbir şeyin kendilerini yenilebilir böcekleri denemeye ikna edemeyeceğini belirtiyor. V-Label verilerine göre ise Avrupalı tüketicilerin %60’ı, V-Label logosunu gördükleri ürünlerin hayvansal içerik barındırmadığına güvenerek içindekiler kısmını kontrol etme gereği duymuyor.

AB’nin böcek bazlı gıdalara yönelik onayları bu kararla sınırlı değil:

  • Haziran 2021: SAS EAP Group'a kurutulmuş sarı un kurdu (Tenebrio molitor) larvaları için onay verildi.

  • Kasım 2021: Fair Insects BV, dondurulmuş, kurutulmuş ve toz halindeki göçücü çekirge (Locusta migratoria) satışı için yetkilendirildi.

  • Şubat 2022: Acheta domesticus ve Tenebrio molitor için ek satış izinleri çıkarıldı.

Geleneksel hayvancılığın çevresel etkileri ve artan nüfus, bilim insanlarını ve gıda üreticilerini alternatif protein portföyleri oluşturmaya zorluyor.

Geleneksel hayvancılığın çevresel etkileri ve artan nüfus, bilim insanlarını ve gıda üreticilerini alternatif protein portföyleri oluşturmaya zorluyor.

Uzmanlar gelecekte tek bir protein kaynağının değil; bitkisel bazlı gıdaların, laboratuvar etlerinin, alglerin ve böcek proteinlerinin bir arada yer alacağı bir pazar öngörüyor.

Neden Cırcır Böceği?

Özellikle Mars kolonileşmesi gibi alan ve kaynak verimliliğinin kritik olduğu senaryolarda böcek yetiştiriciliği öne çıkıyor:

  • Yüksek Yem Dönüşüm Verimliliği: Tavuk yetiştiriciliği 60 yılı aşkın süredir ıslah edilmesine rağmen, cırcır böcekleri henüz 3 büyüme döngülük araştırma geçmişiyle dahi aynı miktardaki yemi yenilebilir proteine dönüştürmede tavukları geride bırakıyor.

  • Döngüsel Ekonomi Müttefiki: Cırcır böcekleri, bitkisel üretimden çıkan biyolojik atıklarla beslenebiliyor. Ayrıca cırcır böceği yetiştiriciliğinin yan ürünü olan dışkı (frass), bitkiler için doğal gübre ve biyopestisit görevi görüyor.

  • Besleyici ve Taşınabilir: Dikey tarım ve otomasyon teknikleriyle entegre edildiğinde, en az kaynakla en yüksek besin değerini sağlayan üretim modellerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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