AB Onay Verdi: İnsanlara Cırcır Böceği Yedirecekler
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Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir gıda stratejileri ve alternatif protein kaynakları kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı. 3 Ocak 2023’te kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, tüketim amaçlı böcek yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış Cricket One Co. Ltd. şirketinin talebi doğrultusunda ev cırcır böceklerinin (Acheta domesticus) toz halinde gıda maddelerinde kullanılmasına resmen izin verildi.
Yeni mevzuat kapsamına giren ürün yelpazesi oldukça geniş: Çok tahıllı ekmekler, krakerler, bisküviler, tahıl barları, soslar, pizzalar, işlenmiş patates ürünleri, çorbalar, çikolatalar, kuruyemişler ve hatta bira.
Düzenleme, gıda sektöründe şeffaflık ve etik etiketleme tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Yönetmelikte, cırcır böceği tüketimiyle doğrudan ilişkilendirilen yeterli birincil alerji vakası bulunmadığı gerekçesiyle özel bir uyarı etiketi zorunluluğu getirilmedi.
Yapılan araştırmalar, tüketicilerin büyük bir kısmının böcek tüketimine mesafeli olduğunu gösteriyor.
Geleneksel hayvancılığın çevresel etkileri ve artan nüfus, bilim insanlarını ve gıda üreticilerini alternatif protein portföyleri oluşturmaya zorluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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