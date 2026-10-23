AB Onay Verdi: İnsanlara Cırcır Böceği Yedirecekler

Tim De Smet, bu durumun özellikle kabuklulara, yumuşakçalara ve toz akarlarına alerjisi olan tüketiciler için risk taşıdığını vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

'Tüketiciler, ambalaj üzerinde özel bir uyarı olmaksızın ürünün Acheta domesticus içerip içermediğini anlamak için içindekiler listesini tek tek incelemek zorunda kalıyor. Bu durum, tüketici güvenini zedeleyen bir şeffaflık eksikliğidir.'