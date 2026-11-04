Çorapla Uyuyan Herkesi Yakından İlgilendiriyor

Tıpta 'distal vazodilatasyon' denen bu süreçte açılan damarlar daha fazla ısı salıyor. Böylece vücudun iç sıcaklığı düşüyor ve beyne uyku vaktinin geldiği sinyali gidiyor. Çorap da ayakları sıcak tutarak bu süreci destekliyor.

Cleveland Clinic'ten uyku uzmanı Dr. Aparna Bhat, bunun vücudun sıcaklık ayarının bir parçası olduğunu söylüyor. Yaklaşık her 3 kişiden biri zaten çorapla uyuyor.