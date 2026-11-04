Çorapla Uyuyan Herkesi Yakından İlgilendiriyor
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Ayaklar ısındığında derideki damarlar genişliyor ve vücut içindeki ısıyı dışarı veriyor.
Güney Kore'deki küçük bir deneyde çoraplı uyuyanlar ortalama 7,5 dakika daha erken uykuya daldı.
Uyku için en uygun çoraplar, bol kesimli ve nefes alan doğal kumaşlardan yapılanlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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