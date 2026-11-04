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Çorapla Uyuyan Herkesi Yakından İlgilendiriyor

Çorapla Uyuyan Herkesi Yakından İlgilendiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 16:33
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Yatağa çorapla girmek ilk bakışta vücudu ısıtacakmış gibi görünse de işin içinde başka bir mekanizma var. Ayaklar ısındıkça vücudun iç sıcaklığı düşüyor, bu da uykuya geçişi kolaylaştırabiliyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Ayaklar ısındığında derideki damarlar genişliyor ve vücut içindeki ısıyı dışarı veriyor.

Ayaklar ısındığında derideki damarlar genişliyor ve vücut içindeki ısıyı dışarı veriyor.

Tıpta 'distal vazodilatasyon' denen bu süreçte açılan damarlar daha fazla ısı salıyor. Böylece vücudun iç sıcaklığı düşüyor ve beyne uyku vaktinin geldiği sinyali gidiyor. Çorap da ayakları sıcak tutarak bu süreci destekliyor.

Cleveland Clinic'ten uyku uzmanı Dr. Aparna Bhat, bunun vücudun sıcaklık ayarının bir parçası olduğunu söylüyor. Yaklaşık her 3 kişiden biri zaten çorapla uyuyor.

Güney Kore'deki küçük bir deneyde çoraplı uyuyanlar ortalama 7,5 dakika daha erken uykuya daldı.

Güney Kore'deki küçük bir deneyde çoraplı uyuyanlar ortalama 7,5 dakika daha erken uykuya daldı.

Deneye yalnızca 6 genç erkek katıldı. Her biri 23 derecelik bir odada bir gece çorapla, bir gece çorapsız 7 saat uyudu, uykuları bileğe takılan bir cihazla ölçüldü. Çorapla uyunan gecelerde toplam uyku süresi ortalama 32 dakika uzadı, gece uyanmaları da azaldı.

Çoraplar yatmadan yaklaşık bir saat önce giyildi ve ayak sıcaklığını ortalama 1,3 derece yüksek tuttu. Vücudun iç sıcaklığında ise iki gece arasında belirgin bir fark çıkmadı. Kullanılan çoraplar neredeyse tamamen polyesterdi.

Uyku için en uygun çoraplar, bol kesimli ve nefes alan doğal kumaşlardan yapılanlar.

Uyku için en uygun çoraplar, bol kesimli ve nefes alan doğal kumaşlardan yapılanlar.

Dr. Bhat, rahat ve nefes alan bir kumaş seçilmesini, bol kesimin de daha iyi olduğunu söylüyor. Pamuk, merinos yünü, bambu ve viskoz bu yüzden öne çıkıyor; polyester gibi sentetik kumaşlar ise daha az uygun. Doktor önermediyse kompresyon çorabıyla uyunmaması gerekiyor.

Bakteri üremesini önlemek için her gece temiz bir çift giymek de önemli. Diyabet ya da periferik arter hastalığı olanlarda çorap, ayakların çarşafa sürtünmesiyle açılabilecek yaraların riskini de azaltabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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