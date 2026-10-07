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Mesajlaşma Tarzınızın Burcunuzla İlgisi Olabilir: Merkür Burcuna Göre 12 İletişim Tarzı

Mesajlaşma Tarzınızın Burcunuzla İlgisi Olabilir: Merkür Burcuna Göre 12 İletişim Tarzı

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 15:08
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Telefonunuz elinizdeyken gelen mesaja hemen cevap verenlerden misiniz, yoksa “sonra dönerim” deyip saatlerce unutanlardan mı? Kimimiz üç kelimelik bir cevabı yeterli bulurken kimimiz tek mesajda günün bütün ayrıntılarını anlatabiliyor. Bir de ses kaydı sevenler, noktalama işaretlerine takılanlar ve yazıp yazıp mesajını silenler var. Astrolojide iletişim ve düşünme biçimi Merkür ile ilişkilendiriliyor. Bu yüzden yalnızca Güneş burcunuza değil, doğum haritanızdaki Merkür burcuna bakmak da nasıl konuştuğunuz ve yazdığınız konusunda farklı ipuçları verebilir. Tabii telefon alışkanlıklarımızı tek başına burçlarımız belirlemiyor ancak bazı eşleşmeler tanıdık gelebilir. Peki Merkür burcunuza göre WhatsApp ve DM kutularında nasıl birisiniz?

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Merkür Koç: Mesajı Görür, Cevabı Direkt Gönderir

Merkür Koç: Mesajı Görür, Cevabı Direkt Gönderir

Merkür Koç’un uzun uzun düşünüp kusursuz cümleyi hazırlaması pek olası değil. Aklına ne geldiyse yazar, gönderir ve yoluna devam eder. Bu yüzden mesajları genellikle kısa, net ve doğrudandır. “Saat kaçta?”, “Geliyor musun?”, “Tamam, halledelim” gibi cümlelerle bütün konuşmayı birkaç dakikada bitirebilir.

Sorun şu ki hız bazen filtreden önce gelir. Sinirlendiği anda yazdığı mesajı beş dakika sonra fazla sert bulabilir ama artık gönder tuşuna basılmıştır. Uzun ses kayıtları yerine hızlı cevapları, dakikalarca süren yazışmalar yerine doğrudan sonuca gitmeyi tercih eder.

Merkür Boğa: Cevap Vermesi Biraz Sürebilir Ama Ne Yazdıysa Nettir

Merkür Boğa: Cevap Vermesi Biraz Sürebilir Ama Ne Yazdıysa Nettir

Merkür Boğa telefon başında hızlı bir mesaj trafiğini çok sevmeyebilir. Gelen mesajı görür, ne söyleyeceğini düşünür ve kendi temposunda cevap verir. Bu yüzden çevrim içi görünmesine rağmen birkaç dakika hatta bazen daha uzun süre yanıt vermemesi şaşırtıcı değildir.

Ancak cevap geldiğinde ne demek istediğini anlamak genellikle zor olmaz. Cümleleri sade, açık ve pratiktir. Sürekli konu değiştiren grup sohbetleri veya arka arkaya gelen onlarca mesaj onu yorabilir. Bir konuyu tek tek konuşmayı tercih eder.

Merkür İkizler: Aynı Anda Üç Sohbette Birden Konuşabilir

Merkür İkizler: Aynı Anda Üç Sohbette Birden Konuşabilir

Merkür İkizler için mesajlaşmak adeta doğal yaşam alanıdır. Bir arkadaşına WhatsApp’tan yazarken diğerine Instagram’dan video gönderebilir, aynı anda grup sohbetine de cevap verebilir. Konuların birbirine karışması ise onun için pek sorun değildir.

Mesajlarında gif, emoji, ekran görüntüsü ve link bolca bulunabilir. Bir konuşma “Nasılsın?” diye başlayıp on dakika sonra bambaşka bir konuya gelebilir. En büyük problemi ise sohbet sayısının artmasıyla bazı mesajları gerçekten cevapladığını sanmasıdır. Kafasında cevaplamış ama telefonda göndermemiş olabilir.

Merkür Yengeç: Mesajın Kelimesinden Çok Tonuna Takılır

Merkür Yengeç: Mesajın Kelimesinden Çok Tonuna Takılır

Merkür Yengeç için “Tamam.” ile “Tamam ❤️” aynı mesaj değildir. Karşısındaki kişinin normalden daha kısa cevap vermesi, emoji kullanmaması ya da alışık olduğu hitabı yazmaması hemen dikkatini çekebilir. Bir anda “Bir şey mi oldu?” diye düşünmeye başlayabilir.

Kendisi ise mesajlarında duygusunu belli etmeyi sever. Yakın olduğu birinin gününün nasıl geçtiğini sorabilir, daha önce anlattığı küçük bir ayrıntıyı hatırlayıp yeniden gündeme getirebilir. Özellikle değer verdiği kişilere attığı mesajlarda kuru ve mesafeli görünmek istemez.

Merkür Aslan: Mesajı Bile Biraz Gösterişli Olabilir

Merkür Aslan: Mesajı Bile Biraz Gösterişli Olabilir

Merkür Aslan’ın mesajları genellikle enerjisini belli eder. Büyük harfler, art arda ünlem işaretleri, bol emoji ve dramatik tepkiler sohbetlerinde sık görülebilir. Basit bir “Çok güzel olmuş” yerine “BU NE KADAR GÜZEL OLMUŞ!” yazması daha olasıdır.

Bir hikâye anlatacaksa girişinden finaline kadar sizi olayın içine çekmek ister. Hele komik veya şaşırtıcı bir şey yaşadıysa iki cümleyle geçiştirmez. Buna karşılık kendi mesajına kuru bir “ok” cevabı gelmesi bütün hevesini kaçırabilir.

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Merkür Başak: Mesajı Göndermeden Önce Bir Kez Daha Okur

Merkür Başak: Mesajı Göndermeden Önce Bir Kez Daha Okur

Merkür Başak yazdığı mesajı göndermeden önce noktasına, virgülüne hatta bazen kelime sırasına kadar kontrol edebilir. Özellikle iş mesajlarında ne söylediğinin yanlış anlaşılmasını istemediği için oldukça düzenli ve açıklayıcı davranır.

Bir plan yapılacaksa saati, adresi ve ayrıntıları tek mesajda toparlamaya çalışabilir. “Orada buluşuruz” cümlesi ona yeterli gelmeyebilir; nerede, kaçta ve kimin geleceğini de bilmek ister. Ama karşısına sürekli eksik bilgi veren biri çıkarsa sabrı biraz zorlanabilir.

Merkür Terazi: Mesajı Sert Olmasın Diye Üç Kez Yumuşatır

Merkür Terazi: Mesajı Sert Olmasın Diye Üç Kez Yumuşatır

Merkür Terazi’nin en büyük derdi çoğu zaman ne söyleyeceğinden çok nasıl söyleyeceğidir. Birine “Hayır” demesi gerekiyorsa mesajın başına ve sonuna birkaç nazik cümle ekleyebilir. Karşısındaki kırılmasın diye yazdığını tekrar tekrar düzenlemesi mümkün.

Tartışma sırasında da doğrudan çatışmaya girmek yerine daha diplomatik ifadeler seçebilir. Fakat bu bazen mesajın fazla dolambaçlı hale gelmesine neden olur. Karşı taraf “Peki tam olarak ne demek istiyorsun?” diye sorduğunda ise yeniden uzun bir açıklama başlayabilir.

Merkür Akrep: İki Kelimeden Bile Alt Metin Çıkarabilir

Merkür Akrep: İki Kelimeden Bile Alt Metin Çıkarabilir

Merkür Akrep mesajlaşırken yalnızca ne yazıldığına değil, neyin yazılmadığına da dikkat eder. Normalde uzun cevap veren birinin bir anda tek kelime kullanması veya belirli bir soruyu atlaması gözünden kaçmayabilir.

Kendisi de her düşündüğünü hemen mesaj kutusuna döken biri olmayabilir. Bazen cevabını kısa tutar, karşı tarafın ne yapacağını görmek ister. Özellikle güvenmediği biriyle konuşurken önce gözlemleyip sonra açılmayı tercih edebilir. Ama güvendiği kişiyle gece yarısına kadar uzanan derin sohbetlerin de hakkını verir.

Merkür Yay: Üç Satırlık Mesaj Diye Başlar, Konu Hayatın Anlamına Gelir

Merkür Yay: Üç Satırlık Mesaj Diye Başlar, Konu Hayatın Anlamına Gelir

Merkür Yay bir şey anlatmaya başladığında sohbetin nereye gideceğini kendisi bile bilmeyebilir. Bir seyahat planından başlayıp ilişkiler, kariyer veya hayat üzerine uzun bir sohbete geçmek onun için son derece normaldir.

Mesajlarında doğrudanlık da belirgindir. Düşündüğünü fazla süzmeden yazdığı için bazen karşısındaki kişinin alınabileceğini sonradan fark edebilir. Ses kaydı konusunda da oldukça rahattır; iki dakikalık diye başlayan kayıt bir anda küçük bir podcast bölümüne dönüşebilir.

Merkür Oğlak: Gereksiz Mesaj Trafiğiyle Uğraşmak İstemez

Merkür Oğlak: Gereksiz Mesaj Trafiğiyle Uğraşmak İstemez

Merkür Oğlak mesajlaşmayı çoğu zaman bir işi halletmenin en pratik yollarından biri olarak görebilir. Bu nedenle özellikle yoğun olduğu saatlerde “Tamam”, “Olur”, “Saat 7 uygun” gibi sonuca götüren cevaplar verir.

Bu kısa mesajlar karşı tarafta soğukluk izlenimi yaratabilir ama her zaman ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Sadece konu belliyse uzatmanın gerekli olduğunu düşünmeyebilir. İş mesajlarında ise oldukça düzenlidir; tarih, saat ve yapılacak iş konusunda belirsizlik bırakmamaya çalışır.

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Merkür Kova: Size Bir Anda Hiç Duymadığınız Bir Konudan Link Atabilir

Merkür Kova: Size Bir Anda Hiç Duymadığınız Bir Konudan Link Atabilir

Merkür Kova ile mesajlaşırken sohbetin ne zaman farklı bir evrene geçeceğini kestirmek zor olabilir. Bir anda ilginç bir haber, tuhaf bir video veya saatler önce konuştuğunuz konuyla bağlantılı bir araştırma gönderebilir.

Her gün “Günaydın, ne yapıyorsun?” mesajlaşmasını ise biraz monoton bulabilir. Onu asıl konuşturan şey merakını uyandıran bir fikir veya farklı bir bakış açısıdır. Bazen mesaja geç döner ama döndüğünde kaldığınız yerden değil, yepyeni bir konudan devam edebilir.

Merkür Balık: Kelimeler Yetmeyince Emoji ve Ses Kaydı Devreye Girer

Merkür Balık: Kelimeler Yetmeyince Emoji ve Ses Kaydı Devreye Girer

Merkür Balık her duyguyu net bir cümleyle anlatmak zorunda hissetmez. Bazen bir şarkı gönderir, bazen yalnızca emoji bırakır, bazen de “Bunu yazıyla anlatamam” diyerek ses kaydına geçer.

Mesajları ruh haline göre de değişebilir. Bir gün saatlerce yazışırken ertesi gün kendi dünyasına çekilip telefona bakmayı unutabilir. Karşısındaki kişinin tonunu ve ruh halini kolay fark ettiğini düşünebilir; bu nedenle yazılan bir cümlenin arkasında başka bir duygu olup olmadığını sık sık sezgileriyle anlamaya çalışır.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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