Mesajlaşma Tarzınızın Burcunuzla İlgisi Olabilir: Merkür Burcuna Göre 12 İletişim Tarzı
Telefonunuz elinizdeyken gelen mesaja hemen cevap verenlerden misiniz, yoksa “sonra dönerim” deyip saatlerce unutanlardan mı? Kimimiz üç kelimelik bir cevabı yeterli bulurken kimimiz tek mesajda günün bütün ayrıntılarını anlatabiliyor. Bir de ses kaydı sevenler, noktalama işaretlerine takılanlar ve yazıp yazıp mesajını silenler var. Astrolojide iletişim ve düşünme biçimi Merkür ile ilişkilendiriliyor. Bu yüzden yalnızca Güneş burcunuza değil, doğum haritanızdaki Merkür burcuna bakmak da nasıl konuştuğunuz ve yazdığınız konusunda farklı ipuçları verebilir. Tabii telefon alışkanlıklarımızı tek başına burçlarımız belirlemiyor ancak bazı eşleşmeler tanıdık gelebilir. Peki Merkür burcunuza göre WhatsApp ve DM kutularında nasıl birisiniz?
Merkür Koç: Mesajı Görür, Cevabı Direkt Gönderir
Merkür Boğa: Cevap Vermesi Biraz Sürebilir Ama Ne Yazdıysa Nettir
Merkür İkizler: Aynı Anda Üç Sohbette Birden Konuşabilir
Merkür Yengeç: Mesajın Kelimesinden Çok Tonuna Takılır
Merkür Aslan: Mesajı Bile Biraz Gösterişli Olabilir
Merkür Başak: Mesajı Göndermeden Önce Bir Kez Daha Okur
Merkür Terazi: Mesajı Sert Olmasın Diye Üç Kez Yumuşatır
Merkür Akrep: İki Kelimeden Bile Alt Metin Çıkarabilir
Merkür Yay: Üç Satırlık Mesaj Diye Başlar, Konu Hayatın Anlamına Gelir
Merkür Oğlak: Gereksiz Mesaj Trafiğiyle Uğraşmak İstemez
Merkür Kova: Size Bir Anda Hiç Duymadığınız Bir Konudan Link Atabilir
Merkür Balık: Kelimeler Yetmeyince Emoji ve Ses Kaydı Devreye Girer
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