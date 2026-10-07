Merkür Koç’un uzun uzun düşünüp kusursuz cümleyi hazırlaması pek olası değil. Aklına ne geldiyse yazar, gönderir ve yoluna devam eder. Bu yüzden mesajları genellikle kısa, net ve doğrudandır. “Saat kaçta?”, “Geliyor musun?”, “Tamam, halledelim” gibi cümlelerle bütün konuşmayı birkaç dakikada bitirebilir.

Sorun şu ki hız bazen filtreden önce gelir. Sinirlendiği anda yazdığı mesajı beş dakika sonra fazla sert bulabilir ama artık gönder tuşuna basılmıştır. Uzun ses kayıtları yerine hızlı cevapları, dakikalarca süren yazışmalar yerine doğrudan sonuca gitmeyi tercih eder.