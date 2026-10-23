Ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural Altınordu'yu Satın Almayı Planladığını Açıkladı

TFF 2. Lig'e katılmama kararı alan ve 10 Temmuz'da federasyon tarafından 3. Lig'e düşürülen Altınordu için sürpriz bir talip çıktı. Son olarak Sarıyer'in başında görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da Salim Manav'ın konuğu olduğu canlı yayında kulübü satın almayı planladığını söyledi. Sözcü ve Ajansspor'un aktardığına göre Vural, eski dostu olarak tanımladığı Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kendisine takımı devretmeyi önerdiğini anlattı. Özkan'ın amacı takımı profesyonel yarışlardan çekmek. Vural ise bütçeyi İngiltere'de spor yatırımı yapan fonlarla kurmaya çalıştıklarını açıkladı. İzmir'in altyapısıyla tanınan köklü ekibinin geleceği böylece yeniden gündemde.