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Ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural Altınordu'yu Satın Almayı Planladığını Açıkladı

Ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural Altınordu'yu Satın Almayı Planladığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.10.2026 - 14:17
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TFF 2. Lig'e katılmama kararı alan ve 10 Temmuz'da federasyon tarafından 3. Lig'e düşürülen Altınordu için sürpriz bir talip çıktı. Son olarak Sarıyer'in başında görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da Salim Manav'ın konuğu olduğu canlı yayında kulübü satın almayı planladığını söyledi. Sözcü ve Ajansspor'un aktardığına göre Vural, eski dostu olarak tanımladığı Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kendisine takımı devretmeyi önerdiğini anlattı. Özkan'ın amacı takımı profesyonel yarışlardan çekmek. Vural ise bütçeyi İngiltere'de spor yatırımı yapan fonlarla kurmaya çalıştıklarını açıkladı. İzmir'in altyapısıyla tanınan köklü ekibinin geleceği böylece yeniden gündemde.

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Eski dostu Özkan'ın teklifi üzerine görüşmeler el sıkışma aşamasına geldi

Eski dostu Özkan'ın teklifi üzerine görüşmeler el sıkışma aşamasına geldi

Vural'ın anlattığına göre teklif Özkan'dan geldi. Altınordu başkanı ona 'Gel bu takımı sana verelim' diyerek takımı profesyonel yarışlardan çekmeyi düşündüğünü iletti. Sözcü'nün haberine göre iki isim kulübün yarışmacı haklarının devri konusunda el sıkışma aşamasında. Vural, planın hayata geçmesi hâlinde takımın 3. Lig'de mücadele edeceğini belirtti.

Teknik direktörün önündeki en büyük engel maddi güç. Vural, bu işi tek başına finanse edecek parası olmadığını açıkça söyledi ve çevresindeki iş ortaklarından kaynak bulmaya çalıştığını anlattı.

Vural aynı yayında Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirilmesinden memnun olduğunu da söyledi. Türkiye'de genç oyuncu yetişmediğini, kulüplerin federasyon üzerindeki etkisinin fazla olduğunu savundu.

İngiltere'deki fonlar beş yıl geri ödemesiz para veriyor, borç oyuncu satışıyla kapanacak

İngiltere'deki fonlar beş yıl geri ödemesiz para veriyor, borç oyuncu satışıyla kapanacak

Vural'ın İngiltere'de spor yatırımı yapan fonlarla temas kurduğunu söylediği görüşmelerde finansman şartları da netleşmiş durumda. Fonlar beş yıl boyunca geri ödeme istemeden para veriyor. Bu sürenin sonunda kulübün aldığı parayı, oyuncu yetiştirip satarak kapatması gerekiyor. Yani proje, Altınordu'nun yıllardır bilinen altyapı modelinin yeniden ayağa kaldırılmasına dayanıyor.

Kulübün Selçuk ve Torbalı'daki antrenman tesisleri de bu planın en önemli kozu. Altınordu yönetimi 3 Temmuz'daki genel kurulda bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış, yatırımcı bulamadıkları için yükü taşıyamadıklarını açıklamıştı. TFF ise 10 Temmuz'da kulübün katılım belgelerini süresinde yüklemediğini ve talebinin kabul edildiğini duyurarak Altınordu'yu 3. Lig'e düşürdü. Yönetim, yatırımcı bulunursa şirket yapısını devredeceğini, bulunamazsa 3. Lig'de takım kuracağını duyurmuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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